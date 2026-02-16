Κάρτα Pokémon έσπασε όλα τα ρεκόρ: Πουλήθηκε από τον Λόγκαν Πολ για 16,5 εκ. δολάρια

Πριν πέντε χρόνια ο Λόγκαν Πολ έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ όταν αγόρασε κάρτα Pokémon για 5,275 εκατομμύρια δολάρια, κίνηση που αποδείχθηκε «χρυσή» επένδυση, καθώς ο influencer και αθλητής πολεμικών τεχνών τήν πούλησε σε δημοπρασία για σχεδόν 16,5 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με ένα κολιέ με διαμάντια.

Όπως αναφέρει το CNN σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator – μία από τις μόλις 39 που δημιουργήθηκαν για έναν διαγωνισμό εικονογράφησης Pokémon στο τέλος της δεκαετίας του ’90 – βγήκε σε δηξμοπρασία από τον οίκο Goldin και πιστεύεται ότι απέφερε στον σταρ του WWE πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια κέρδος μετά την προμήθεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πώληση «εντελώς τρελή», ενώ η δημοπρασία διήρκεσε 42 ημέρες και ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνια «μάχη» διαδικτυακών προσφορών. «Θεέ μου, αυτό είναι τρελό», είπε ο Πολ μόλις έκλεισε η δημοπρασία και τα κομφετί έπεσαν βροχή.

Λίγο αργότερα, ένας αξιωματούχος του Guinness World Records εμφανίστηκε στην οθόνη και επιβεβαίωσε ότι ο Πολ μόλις είχε πουλήσει την πιο ακριβή συλλεκτική κάρτα που είχε ποτέ δημοπρατηθεί.

Αυτήν τη φορά η κάρτα πουλήθηκε μαζί σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κολιέ που φορούσε ο Πολ στο WrestleMania 38 και με την υπόσχεση να την παραδώσει ο ίδιος στον νικητή πλειοδότη.

Τα Pokémon είναι το media franchise με τα υψηλότερα έσοδα στον κόσμο, ξεπερνώντας αυτά της Disney και του Star Wars, με την αξία των καρτών να έχει εκτοξευθεί, ξεπερνώντας τις αθλητικές κάρτες και την χρηματιστηριακή αγορά S&P κατά 3.000% τα τελευταία 20 χρόνια, δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Goldin, Κεν Γκόλντιν, αφού ο Πολ επιβεβαίωσε ότι θα πουλήσει την κάρτα σε δημοπρασία.

«Αυτή είναι η πιο περιζήτητη κάρτα στον κόσμο», είπε.

Ο Γκόλντιν ανέφερε ότι η Illustrator θεωρείται «το ιερό δισκοπότηρο όλων των καρτών Pokémon», ενώ η κάρτα του Πολ είναι αυτή που θέλουν να αποκτήσουν όλοι οι συλλέκτες, καθώς είναι σε άψογη κατάσταση. Αποτελεί άλλωστε τη μοναδική κάρτα Illustrator που έχει βαθμολογηθεί με 10 από την εταιρεία πιστοποίησης PSA.

Ο Πολ θεωρείται μανιακός συλλέκτης, έχοντας ξοδέψει εκατομμύρια για να εξασφαλίσει μερικά από τα πιο σπάνια αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένων – ψηφιακών έργων τέχνης που διακινούνται στο blockchain.

Ο παλαιστής αποχαιρέτησε την κάρτα το Σάββατο σε μια ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας «αντίο φίλε μου. Τι προνόμιο ήταν να είμαι ο κάτοχος του σπουδαιότερου συλλεκτικού αντικειμένου στον κόσμο». Η κάρτα είναι μόνο μία από τις 20 κάρτες Illustrator που έχουν αξιολογηθεί από την PSA.

Ο Πολ απέκτησε την εξαιρετικά σπάνια κάρτα, ανταλλάσσοντας μια κάρτα Pikachu Illustrator βαθμού 9 της PSA που κατείχε προηγουμένως – αξίας 1,275 εκατ. δολαρίων – και 4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά τον Ιούλιο του 2021.

Μόνο οκτώ κάρτες Pikachu Illustrator έχουν λάβει βαθμό 9 από την PSA, ενώ αυτή του Πολ ήταν η μοναδική με 10.