Καταδικάστηκε ξανά η Λεπέν: Ποινή τριών ετών, το ένα με βραχιολάκι

Το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την υπόθεση κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, διατηρώντας παράλληλα το χρηματικό πρόστιμο των 100.000 ευρώ που της είχε αρχικά επιβληθεί.

Ωστόσο, στην απόφασή του, το δικαστήριο προχώρησε σε μείωση της χρονικής διάρκειας κατά την οποία της στερείται το δικαίωμα εκλέγεσθαι.

Σύμφωνα με το france24, η εξέλιξη αυτή θεωρητικά αφήνει ανοιχτό το παράθυρο στην ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς να κατέλθει ως υποψήφια στην προεδρική κούρσα του 2027.

Παρά τη μερική νομική νίκη ως προς τα πολιτικά της δικαιώματα, το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από αυτά, τα δύο έτη έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, όμως τον εναπομείναντα έναν χρόνο διατάχθηκε να τον εκτίσει φέροντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι».

Αυτός ο αυστηρός περιορισμός καθιστά τη διεξαγωγή μιας προεδρικής εκστρατείας εξαιρετικά δύσκολη, τόσο σε πολιτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Πλέον, το τοπίο παραμένει θολό, εγείροντας σοβαρές αμφιβολίες για το εάν η Μαρίν Λεπέν θα κατορθώσει ή θα επιδιώξει τελικά να διεκδικήσει το ανώτατο αξίωμα της Γαλλίας.