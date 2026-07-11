Καταγγελία Αμερικανού βουλευτή: «Ισραηλινοί έποικοι και στρατός μας κράτησαν παράνομα»

Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος Ισραηλινών εποίκων και του ισραηλινού στρατού διατύπωσε ο Αμερικανός βουλευτής Ρο Κάνα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η συνοδεία του κρατήθηκαν παράνομα κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Israeli settlers, brandishing American made M4s, detained me & other Americans on my trip to Palestine.



When the IDF arrived, they sided with the settlers & continued our detention.



They made a huge mistake.



You will be hearing more soon. https://t.co/rZw8bRAn64 pic.twitter.com/4z50Ye4I7K — Ro Khanna (@RoKhanna) July 11, 2026

Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια δήλωσε στο Reuters ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν η αντιπροσωπεία του επισκεπτόταν περιοχή στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφονται συχνά επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων.

Όπως ανέφερε, η αποστολή βρισκόταν σε χωριό που, κατά τους ισχυρισμούς του, είχε καταστραφεί από εποίκους, με το σχολείο και άλλα κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί.

«Επισκεπτόμασταν το χωριό και ξαφνικά εμφανίστηκαν ένοπλοι έποικοι με πολυβόλα M4 αμερικανικής κατασκευής. Μας έκλεισαν τον δρόμο και στη συνέχεια κάλεσαν τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό τους και όχι στο πλευρό των Αμερικανών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ρο Κάνα υποστήριξε ότι η κράτηση της αποστολής συνεχίστηκε και μετά την άφιξη του ισραηλινού στρατού, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μεγάλο λάθος».

Ο συνεργάτης του, Κάμερον Κάσκι, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή, ανέφερε ότι η ομάδα παρέμεινε ακινητοποιημένη για περισσότερο από μία ώρα και χρειάστηκε να επικοινωνήσει με την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση έληξε όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν και επέτρεψαν στην αποστολή να αποχωρήσει.

Μέχρι στιγμής, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί επισήμως σχετικά με τους ισχυρισμούς του Αμερικανού βουλευτή.

