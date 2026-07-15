Καταγγελία κατά της Meta: AI συλλέγει δεδομένα εργαζομένων και μετά απολύονται

Πολύ σοβαρές καταγγελίες έρχονται από υπαλλήλους της Meta, καθώς φέρεται να χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για την απόλυσή τους.

«Η Meta δεν συνέταξε τη λίστα απολύσεων μέσω της σκεπτόμενης κρίσης των διευθυντών που γνώριζαν την εργασία», αναφέρει η 71σέλιδη καταγγελία.

Ουσιαστικά, η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Meta χρησιμοποίησε έναν «αστερισμό εσωτερικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης», συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων απόδοσης τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων παρακολούθησης πληκτρολογήσεων και δραστηριότητας, για να εντοπίσει ποιους θα απολύσει.

Οι ενάγοντες ζητούν μια προκαταρκτική δικαστική απόφαση που θα εμποδίζει τον Meta να οριστικοποιήσει τις απολύσεις ενόσω αυτοί διεκδικούν τις αξιώσεις τους, μαζί με αποζημίωση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει επαναπρόσληψη, αναδρομικές αποδοχές, απώλεια μετοχικού κεφαλαίου, επιδόματα και άλλες αποζημιώσεις.

Η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον Guardian, σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο εργασίας γίνεται ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό ζήτημα, καθώς οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την προκατάληψη, την ιδιωτικότητα και την εμπιστοσύνη, και οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τη νομιμότητα τέτοιων εργαλείων. Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Καλιφόρνια, του Κολοράντο και του Ιλινόις, έχουν θεσπίσει νόμους ή κανονισμούς τα τελευταία δύο χρόνια, επιδιώκοντας να προστατεύσουν τους εργαζόμενους από την προκατάληψη που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα «αυτοματοποιημένα συστήματα αποφάσεων».

Η αγωγή κατά της Meta ισχυρίζεται ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τις κατατάξεις απόδοσης, την παραγωγικότητα και άλλες μετρήσεις των εργαζομένων, και ότι αυτές οι πληροφορίες δεν υπάρχουν όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ιατρική ή οικογενειακή άδεια. Για τα άτομα με αναπηρίες, αυτές οι μετρήσεις ενδέχεται να μειωθούν.

«Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι εργαζόμενοι που έλαβαν προστατευόμενες άδειες επιλέχθηκαν δυσανάλογα για απόλυση, με βάση βαθμολόγηση που όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη τις προστατευόμενες άδειές τους, αλλά στην πραγματικότητα τιμώρησε τους εργαζόμενους για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους σε αυτές τις άδειες», αναφέρει η καταγγελία.