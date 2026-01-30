Κατάληψη σε αίθουσα της Βουλής στην Ιταλία σε Συνέντευξη Τύπου ακροδεξιών: «Καμία θέση οι φασίστες εδώ»

Μια ομάδα βουλευτών στην Ιταλία εμπόδισε ακροδεξιούς πολιτικούς να εισέλθουν στην αίθουσα Palazzo Montecitorio, έδρα της κυβέρνησης.

Τα ακροδεξιά μέλη είχαν προγραμματίσει Συνέντευξη Τύπου για να συζητήσουν το θέμα της «επαναμετανάστευσης», μια ακροδεξιά πολιτική που περιλαμβάνει την αναγκαστική μαζική απέλαση μη λευκών μεταναστών, προσφύγων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και πολιτογραφημένων πολιτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Bella Ciao, opposizioni occupano Sala Stampa a Montecitorio per impedire conferenza su remigrazione pic.twitter.com/EatUCWq39n — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) January 30, 2026

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, βουλευτές της αντιπολίτευσης από το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα των Πέντε Αστέρων και το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Avs) μπήκαν στην αίθουσα Τύπου του Montecitorio με αντίγραφα του Συντάγματος.

Ο κ. Furgiuele εθεάθη να διαφωνεί με τα μέλη της αντιπολίτευσης, δηλώνοντας «θέλουμε απλώς να δώσουμε συνέντευξη Τύπου, ας αποφασίσουν οι πολίτες τι θέλουν, είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μια λαϊκή πρωτοβουλία».

Ιταλία: «Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το θεσμικό όργανο από τους φασίστες»

Καθώς διαμαρτυρόταν, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να τραγουδούν το «Bella Ciao», το κατεξοχήν αντιφασιστικό τραγούδι. Η Λάουρα Μπολντρίνι, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε: «Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα κοινοβουλευτικά θεσμικά όργανα, δεν υπάρχει θέση σε αυτό το θεσμικό όργανο για φασίστες.

Οι φασίστες δεν μπορούν να εισέλθουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επειδή το σύνταγμα είναι αντιφασιστικό, είμαστε εδώ για να τους ντροπιάσουμε.

Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το κοινοβουλευτικό θεσμικό όργανο, οι φασίστες δεν μπορούν να βρίσκονται σε αυτό το θεσμικό όργανο».

«Ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε ό,τι μπορούσε, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής πίεσης, αλλά δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος και, δυστυχώς, ο Furgiuele επέμεινε.

«Σε εκείνο το σημείο, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να έρθουμε εδώ, σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου.

Η ακροδεξιά πλευρά, άρχισε να λέει ότι «ο αντιφασισμός είναι ψυχική ασθένεια» και ότι οι βουλευτές που μπλόκαραν τη συνέντευξη τύπου είναι «μαφία».

Η διαμαρτυρία μεταφέρθηκε στη συνέχεια έξω από το κτίριο, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να κρατούν φωτογραφίες του αντιφασίστα πολιτικού Giacomo Matteotti.