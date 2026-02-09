Κατάπιε το κουτάλι, έφαγε στο «χαλαρό» και μετά πήγε νοσοκομείο: Όλα ανάποδα τα έκανε 28χρονη στο Βέλγιο

Ένα απίστευτο περιστατικό στο Βέλγιο, με ευτυχώς αίσια έκβαση, μεταφέρει το MEGA, περιγράφοντας την περίπτωση μία γυναίκας που κατάπιε κατά λάθος το κουτάλι με το οποίο γευμάτιζε, φτάνοντας κοντά στον πνιγμό.

Όπως αναφέρεται, η 28χρονη καθόταν εκείνη την ώρα στον καναπέ του σπιτιού της και έτρωγε ένα γιαούρτι. Την ώρα που, ενώ έστελνε ένα μήνυμα, είχε αφήσει το κουτάλι στο στόμα της, ο σκύλος της έπεσε πάνω της με φόρα.

Εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα φοβήθηκε, και λόγω της αντανακλαστικής αντίδρασης, έκανε απότομα πίσω και το αντικείμενο αναρροφήθηκε στον λαιμό της.

Βέλγιο: Κατάπιε το κουτάλι για να μην πνιγεί

Στη συνέχεια η γυναίκα κατέβαλε μάταιες προσπάθειες να απομακρύνει το κουτάλι από την άνω πεπτική οδό της. Προκειμένου να μην πνιγεί, αναγκάστηκε να καταπιεί το αντικείμενο των 17 εκατοστών.

Το αξιομνημόνευτο της υπόθεσης είναι πως μετά το συμβάν, η νεαρή, για απροσδιόριστο λόγο, περίμενε να έρθει στο σπίτι ένας φίλος της, με τον οποίο μάλιστα έφαγαν δείπνο, ενώ το κουτάλι ακόμα βρισκόταν στον οισοφάγο της.

Ήταν μόνο αφού τελείωσαν με το γεύμα τους που η 28χρονη δέησε να πάει στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί το αφαίρεσαν με γαστροσκόπηση, και την ίδια να συνεχίζει κανονικά της ζωή της.