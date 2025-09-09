Κατάρ: Το ισραηλινό σχέδιο «Σύνοδος της Φωτιάς» - Πότε οργανώθηκε, σώοι οι ηγέτες της Χαμάς

Η στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ήταν μέρος της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Summit of Fire» (Κορυφή της Φωτιάς) και, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο CNN, είχε τεθεί σε τροχιά υλοποίησης εδώ και δύο έως τρεις μήνες.

Αν και το σχέδιο βρισκόταν υπό επεξεργασία για αρκετό καιρό, η τελική απόφαση για την εκτέλεσή του επιταχύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ισραηλινές αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την πραγματοποίηση του πλήγματος.

Το Γενικό Επιτελείο του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η επίθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατιωτική πρωτοβουλία που στοχεύει στη διάλυση της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, ακόμη και εκτός της Γάζας.

Η επίθεση στη Ντόχα —σε έδαφος συμμαχικής προς τη Δύση χώρας— έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και έντονη ανησυχία για την πιθανότητα περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή, καθώς το Κατάρ διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα.

Ο συντονισμός της επιχείρησης

Σύμφωνα με αναφορές του CNN και ισραηλινών μέσων, το πλήγμα συντονίστηκε απευθείας από τα αρχηγεία της Σιν Μπετ, παρουσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να επιβλέπει προσωπικά την εξέλιξη της αποστολής.

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση για την εξόντωση των στελεχών είχε ληφθεί προ πολλού, ο Νετανιάχου δήλωσε δημοσίως ότι διέταξε την επιχείρηση ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς που προηγήθηκε μία ημέρα πριν.

Χαμάς: Οι ηγέτες μας επέζησαν

Σε πρώτη επίσημη δήλωσή της μετά την αεροπορική επίθεση στη Ντόχα, η Χαμάς επιβεβαίωσε πως ανώτερα στελέχη της ηγεσίας επέζησαν της ισραηλινής απόπειρας δολοφονίας, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για έξι νεκρούς.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται:

Ο γιος του επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα , Χαλίλ αλ-Χάγια,

, Χαλίλ αλ-Χάγια, Ένας στενός συνεργάτης του ,

, Ένας αξιωματικός από το Κατάρ, του οποίου η παρουσία στον χώρο της συνάντησης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων με την επίθεση αυτή. «Η επίθεση αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά τον εγκληματικό χαρακτήρα της κατοχής και την πρόθεσή της να ακυρώσει κάθε πιθανότητα συμφωνίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Χαμάς.

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να τερματιστεί αμέσως αν η Χαμάς δεχτεί το σχέδιο του Τραμπ»

Οπρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε απόψε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να τερματιστεί «αμέσως» εάν η Χαμάς δεχόταν το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ισραήλ αποδέχτηκε τις αρχές, την πρόταση που προώθησε ο πρόεδρος Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο, αρχίζοντας από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας», είπε ο Νετανιάχου σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ. «Εάν γίνει δεκτή η πρόταση του προέδρου Τραμπ, ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι απευθύνει «μια τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. «Οι Ισραηλινοί δέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς. Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες στην περίπτωση που αρνηθεί», δήλωσε.

To Κατάρ ενημερώθηκε την ώρα της επίθεσης

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κατάρ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επιχείρηση στην Ντόχα είναι λανθασμένες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι.

Οι καταριανές αρχές έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων, πρόσθεσε.

Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια της Χαμάς, που μπήκε στο στόχαστρο του Ισραήλ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που μπήκε σήμερα το στόχαστρο του Ισραήλ, στην αεροπορική επιδρομή της Ντόχα, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της οργάνωσης αφού σκοτώθηκαν, πέρσι, ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Γιαχία Σινουάρ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου και του Χάγια, του εξόριστου επικεφαλής της Γάζας και κορυφαίου διαπραγματευτή. Δύο πηγές της Χαμάς είπαν ότι οι διαπραγματευτές της επέζησαν.

Ο Χάγια, που εμπλέκεται ενεργά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θεωρείται ευρέως ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό, αφού ο Χανίγια σκοτώθηκε από το Ισραήλ στο Ιράν, τον Ιούλιο του 2024. Είναι μέλος του πενταμελούς συμβουλίου που ηγείται της Χαμάς αφού σκοτώθηκε και ο Σινουάρ, τον περασμένο Οκτώβριο στη Γάζα.

Ο Χάγια κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας και είναι από τα παλαιότερα μέλη της οργάνωσης. Έχει χάσει πολλούς συγγενείς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρωτότοκος γιος του, στα ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πιστεύεται ότι έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, μια ζωτικής σημασίας πηγή χρηματοδότησης και εξοπλισμού της Χαμάς. Έχει εμπλακεί και άλλες φορές σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, όπως το 2014.

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια γεννήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 1960 και εντάχθηκε στη Χαμάς όταν ιδρύθηκε η οργάνωση,το 1987. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ήταν μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, του σουνιτικού, ισλαμιστικού κινήματος από το οποίο αναδύθηκε η Χαμάς, μαζί με τον Χανίγια και τον Σινουάρ.

Στη Γάζα, είχε συλληφθεί πολλές φορές από το Ισραήλ.

Το 2007, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το σπίτι του στη συνοικία Σετζάγια της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας πολλούς συγγενείς του. Στον πόλεμο του 2014 μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ βομβαρδίστηκε το σπίτι του πρωτότοκου γιου του, του Οσάμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο ίδιος, η σύζυγός του και τρία από τα παιδιά τους.

Ο Χάγια δεν βρισκόταν εκεί όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε αυτές τις επιθέσεις. Είχε φύγει από τη Γάζα αρκετά χρόνια πριν και ήταν ο «σύνδεσμος» της Χαμάς με τον αραβικό και τον ισλαμικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό η έδρα του βρισκόταν στο Κατάρ.

Ο Χάγια είχε συνοδεύσει τον Χανίγια στην Τεχεράνη, σε εκείνη την επίσκεψή του, τον Ιούλιο του 2024, κατά την οποία δολοφονήθηκε.

Διαβάστε ακόμα: Διεθνής καταδίκη για το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Αντίποινα για την Ιερουσαλήμ λέει ο Νετανιάχου

«Επιχείρηση περιορισμένης έκτασης»

Ο Χάγια φέρεται να έχει πει ότι οι επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, επρόκειτο να είναι μια περιορισμένης έκτασης επιχείρηση με στόχο να αιχμαλωτίσει η οργάνωση «έναν αριθμό (Ισραηλινών) στρατιωτών» και να τους ανταλλάξει με φυλακισμένους Παλαιστίνιους.

«Αλλά η σιωνιστική στρατιωτική μονάδα (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) κατέρρευσε τελείως» ανέφερε σε σχόλια που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφόρησης, που συνδέεται με τη Χαμάς.

Η Χαμάς σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους και έπιασε ομήρους άλλους 250 εκείνη την ημέρα. Περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στις επιχειρήσεις αντιποίνων, στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Ο Χάγια είχε δηλώσει ότι η επίθεση στο Ισραήλ ήταν επιτυχής επειδή επανέφερε στο διεθνές προσκήνιο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Εκτός από τη συμμετοχή του στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, είχε επισκεφθεί το 2022 τη Δαμασκό για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Χαμάς με τη Συρία. Μια δεκαετία νωρίτερα, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στη Συρία, η οργάνωση είχε στηρίζει τη σουνιτική εξέγερση κατά του τότε προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που προέρχεται από τη μειονότητα των αλαουιτών.