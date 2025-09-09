Διεθνής καταδίκη για το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Αντίποινα για την Ιερουσαλήμ λέει ο Νετανιάχου

Διεθνής καταδίκη για την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο κορυφαία στελέχη της Χαμάς.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς στο Κατάρ απειλεί την «περιφερειακή σταθερότητα», ανακοίνωσε η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Η βάρβαρη ισραηλινή επίθεση εναντίον του Κατάρ αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κλιμάκωση που απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωση που αναδημοσίευσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν

Αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα του Κατάρ, υπογραμμίζοντας πως κανείς εξ αυτών δεν ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ Χάγια – γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα – ο Τζιχάντ Λαμπάντ Αμπού Μπιλάλ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ Χάγια, και τρεις «συνεργάτες» – ενδεχομένως σύμβουλοι αξιωματούχων ή σωματοφύλακες – ο Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, ο Μοάμεν Αμπού Ομάρ και ο Άχμαντ Αμπού Μάλεκ.

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν νωρίτερα αισιόδοξοι ότι η ηγεσία της Χαμάς εξοντώθηκε μετά τη ρίψη 10 βομβών στην πρωτεύουσα του Κατάρ, επισημαίνοντας ότι το ισλαμιστικό κίνημα έχει προσπαθήσει επανειλημμένως στο παρελθόν να αποκρύψει τις απώλειες ηγετικών στελεχών του.

Νετανιάχου: Αντίποινα για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε σήμερα την επιχείρηση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, στον απόηχο της χθεσινής φονικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ για την οποία το παλαιστινιακό κίνημα ανέλαβε την ευθύνη.

«Χθες, μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς», αναφέρει κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Σήμερα (09/09) το μεσημέρι, λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας» που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ άναψαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα.

Israel just bombed Qatar



Israel is an out of control psychopathic terrorist state



The West has given Israel the green light to do whatever it wants, whenever it wants, and by doing so destroyed international law for ever



Now is the time of monsterspic.twitter.com/Tt2bsEFD2R — Double Down News (@DoubleDownNews) September 9, 2025

Είχε ενημερωθεί ο Λευκός Οίκος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων», δήλωσε στο AFP ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σαουδική Αραβία και Κατάρ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους

Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον στελεχών της Χαμάς που βρίσκονται στην Ντόχα, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Ο πρίγκιπας διάδοχος εξέφρασε την αλληλεγγύη του βασιλείου» ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν επίσης την «κατάφωρη και άνανδρη» επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, η οποία συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία μιας χώρας του Κόλπου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Στην ανακοίνωσή του ο αλ Ναχιάν εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» των ΗΑΕ στο Κατάρ, τονίζοντας ότι «στηρίζει όλα τα μέτρα για την προστασία της ασφάλειάς του». Προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση υπάρχει κίνδυνος να σύρει την περιοχή σε βαθύτερη αστάθεια, με καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

More than 10 Israeli Air Force fighter jets dropped over 10 munitions in the strike on Hamas's leadership in Qatar, according to military officials.



The munitions all hit a building where Hamas leaders were believed to have been gathered within seconds.



En route to carrying out… pic.twitter.com/kG96JjI42q — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 9, 2025

Ο πάπας Λέων κάνει λόγο για «πολύ σοβαρή» κατάσταση

Ο πάπας Λέων ΙΔ' εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες των επιθέσεων του Ισραήλ στο Κατάρ.

«Υπάρχουν πραγματικά σοβαρά νέα αυτήν τη στιγμή: Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον ορισμένων ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ. Η όλη κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», δήλωσε ο ποντίφικας μιλώντας έξω από την παπική θερινή κατοικία, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Foreign reports: Explosions in Doha, the capital of Qatar. First footage from Doha, the capital of Qatar. Did Hamas officials just die? pic.twitter.com/HIFI6B5Xzy — Israel News Pulse (@israelnewspulse) September 9, 2025

Καταδικάζει την επίθεση η Τουρκία

Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι αυτή η επίθεση δείχνει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή και την τρομοκρατία» ως κρατική πολιτική.

«Η στοχοποίηση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης, αλλά μάλλον στη συνέχιση του πολέμου», τόνισε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Αυτή η κατάσταση αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την επεκτατική πολιτική του στην περιοχή και την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική», πρόσθεσε.

«Το Κατάρ δεν θα ανεχθεί αυτή την κατάσταση»

«Το Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την άνανδρη ισραηλινή επίθεση που στόχευσε συγκροτήματα κατοικιών στα οποία στεγάζονται πολλά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα.

Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και θέτει σοβαρή απειλή στην ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου.

«Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την επίθεση και επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε άλλη πράξη που στοχεύει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία του», πρόσθεσε ο Μάτζεντ Αλ Ανσάρι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ εδώ και 50 χρόνια

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το εμιράτο του Κόλπου ήταν βρετανικό προτεκτοράτο από το 1916 και έγινε ανεξάρτητο το 1971, εντασσόμενο στον Αραβικό Σύνδεσμο και τα Ηνωμένα Έθνη την ίδια χρονιά.

Ενώ στρατιωτικές δυνάμεις του Κατάρ συμμετείχαν στον Πόλεμο του Κόλπου του 1990-91, όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ, το Κατάρ δεν δέχτηκε το ίδιο επίθεση.

Η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και συντονίζει τις αναπτύξεις στη Συρία και το Ιράκ.

Μέχρι το 2033, η βάση αναμένεται να στεγάζει 15.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό.

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στη βάση τον Ιούνιο σε απάντηση στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά η αεροπορική άμυνα του Κατάρ αναχαίτισε την επίθεση. Δεν υπήρξαν θύματα.

Ενώ το Κατάρ και τα άλλα κράτη του Κόλπου θεωρούνται γενικά ασφαλή, έχουν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε αυτές τις χώρες.

