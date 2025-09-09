Κατάρ: Μπαράζ εκρήξεων στην Ντόχα - «Επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς» μεταδίδει το Axios

Μπαράζ εκρήξεων συγκλόνισαν το απόγευμα της Τρίτης την πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios να κάνει λόγο για «επιχείρηση του Ισραήλ κατά ανώτατου στελέχους της Χαμάς».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του Axios, Barak Ravid, επικαλούμενος ισραηλινούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα αποτελεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ούτε για την έκταση των ζημιών που πιθανότατα προκάλεσαν.

Senior Israeli 🇮🇱 told Barak Ravid that the explosion in Doha 🇶🇦 is an assassination operation against Hamas leaders



Several blasts were heard in Qatar's Doha on Tuesday, Reuters witnesses said.



Smoke was seen rising over the Katara District in the capital, an eyewitness said… https://t.co/6Kd1mOEZvT pic.twitter.com/cs1BGEHLG8 — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 9, 2025

Κατάρ: Επιβεβαιώνει το Ισραήλ την επιχείρηση

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Katara. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 12 με 15 μεγάλες εκρήξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορία του Axios, η οποία στηρίζεται σε ενημέρωση από Ισραηλινό αξιωματούχο, πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης ανώτερων στελεχών της Χαμάς, στο έδαφος του Κατάρ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιό σημείο έγινε η επίθεση.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization.



For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025

🚨BREAKING: About 10 explosions in Qatar, Doha.



This is the Hamas general headquarters. pic.twitter.com/QL5wT5cDfV — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) September 9, 2025