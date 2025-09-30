Κατέρρευσε σχολείο στην Ινδονησία: Τουλάχιστον ένας νεκρός μαθητής και πάνω από 40 εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον ένας μαθητής σκοτώθηκε, δεκάδες τραυματίστηκαν και πάνω από 40 θεωρείται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά την κατάρρευση ενός σχολικού κτιρίου στην Ινδονησία εχθές (29/09), με τους διασώστες να παρέχουν οξυγόνο και νερό σε όσους παρέμειναν παγιδευμένοι περισσότερες από 12 ώρες αργότερα.

Διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες που έσκαβαν όλη τη νύχτα ανέσυραν οκτώ αδύναμους και τραυματισμένους επιζώντες ώρες μετά την κατάρρευση του κτιρίου στο ισλαμικό οικοτροφείο Al Khoziny στην πόλη Sidoarjo της Ανατολικής Ιάβας, ενώ οι μαθητές προσεύχονταν.

Οι διασώστες είδαν κι άλλα πτώματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί.

Οι οικογένειες των μαθητών συγκεντρώθηκαν σε νοσοκομεία ή κοντά στο κατεστραμμένο κτίριο, περιμένοντας με αγωνία νέα για τα παιδιά τους. Οι συγγενείς έκλαιγαν θρηνώντας καθώς παρακολουθούσαν τους διασώστες να ανασύρουν έναν σκονισμένο, τραυματισμένο μαθητή από την θαμμένη αίθουσα προσευχής.

Ένας πίνακας ανακοινώσεων στο διοικητήριο που είχε στηθεί στο συγκρότημα του οικοτροφείου κατέγραφε 65 μαθητές ως αγνοούμενους μέχρι το πρωί της Τρίτης. Ήταν κυρίως αγόρια από την έβδομη έως την ενδέκατη τάξη, ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών.

Οι μαθητές τελούσαν απογευματινή προσευχή σε ένα κτίριο που βρισκόταν υπό μη εξουσιοδοτημένη επέκταση όταν κατέρρευσε ξαφνικά πάνω τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχιακής αστυνομίας Jules Abraham Abast.

Κάτοικοι, καθηγητές και διοικητικοί βοηθούσαν τραυματισμένους μαθητές, πολλοί με τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα. Οι μαθήτριες προσεύχονταν σε άλλο μέρος του κτιρίου και κατάφεραν να διαφύγουν, δήλωσαν οι επιζώντες.

Ένας μαθητής, ένα 13χρονο αγόρι, σκοτώθηκε και 99 άλλοι μαθητές τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μερικοί από τους οποίους σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αρχές διερευνούν την αιτία της κατάρρευσης. Ο Abast είπε ότι η παλιά αίθουσα προσευχής ήταν διώροφη, αλλά δύο ακόμη προστίθεντο χωρίς άδεια.

«Τα θεμέλια του παλιού κτιρίου προφανώς δεν άντεχαν δύο ορόφους από σκυρόδεμα και κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χύτευσης», δήλωσε ο Abast.

Με πληροφορίες από Guardian