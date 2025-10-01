Κατέρρευσε σκαλωσιά εκκλησίας στην Αιθιοπία: Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

Τραγωδία το πρωί της Τετάρτης (1/10) στην Αιθιοπία, όταν αυθαίρετη σκαλωσιά, που είχε στηθεί σε εκκλησία, κατέρρευσε, με αποτέλεσμα 36 άνθρωποι να έχουν χάσει -μέχρι στιγμής- τη ζωή τους, ενώ πάνω από 200 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7:45 π.μ. στην πόλη Αρέρτι, περίπου 70 χιλιόμετρα (43 μίλια) ανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα, στην Αιθιοπία, όταν μια ομάδα επισκεπτών βρισκόταν εκεί για το ετήσιο φεστιβάλ της Παναγίας.

«Πολλοί προσκυνητές σκοτώθηκαν ή υπέστησαν σωματικούς τραυματισμούς», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Ατνάφου Αμπάτε στο Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC).

Αιθιοπία: Ανησυχία για τους εγκλωβισμένους

Κάποιοι παραμένουν ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, είπε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους παγιδευμένους ή πιθανές προσπάθειες διάσωσης.

Ορισμένοι από τους σοβαρότερα τραυματισμένους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, πρόσθεσε.

Εικόνες που μοιράστηκαν στη σελίδα του EBC στο Facebook έδειχναν ένα χάος από κατεστραμμένους ξύλινους πασσάλους, με πλήθη να συγκεντρώνονται ανάμεσα στα πυκνά συντρίμμια.

Άλλες φωτογραφίες φαινόταν να δείχνουν το εξωτερικό της εκκλησίας, όπου η σκαλωσιά είχε στηθεί επισφαλώς.

Οι κανονισμοί υγείας και ασφάλειας είναι σχεδόν ανύπαρκτοι στην Αιθιοπία, τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, και τα εργατικά ατυχήματα στον κατασκευαστικό τομέα είναι συχνά.