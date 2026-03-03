Κατέθεσαν οι Κλίντον για το σκάνδαλο Έπσταϊν - Τι απάντησε ο πρώην πρόεδρος για φωτογραφίες του σε τζακούζι

Ένα βήμα πριν αποχωρήσει από την κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση της ενώπιον Αμερικανών βουλευτών για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, ήταν η Χίλαρι Κλίντον, μετά τη διαρροή φωτογραφίας της, όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Δεν συνεχίζω άλλο. Αν προχωρήσετε σε κάτι τέτοιο, αποχωρώ», δήλωσε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ όταν ενημερώθηκε για τη διαρροή, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως τη Δευτέρα 2 Μαρτίου από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων καταγράφονται οι πολύωρες καταθέσεις της Χίλαρι Κλίντον και του συζύγου της, πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Οι δύο βρέθηκαν να καταθέτουν ξεχωριστά την προηγούμενη εβδομάδα και δήλωσαν ότι δεν είχαν γνώση των εγκληματικών ενεργειών του Τζέφρι Έπστιν.

Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί από τα θύματα του Έπσταϊν, το όνομα του Μπιλ Κλίντον αναφέρεται συχνά σε αρχεία που σχετίζονται με το σκάνδαλο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών. Η αναφορά του στα αρχεία οδήγησε σε αιτήματα για τις καταθέσεις του ζεύγους.

Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά σημεία των καταθέσεων οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από εννέα ώρες.

Η Χίλαρι Κλίντον απείλησε ότι θα φύγει από την αίθουσα

Σε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της κατάθεσής της, ένας από τους δικηγόρους της ενημέρωσε την αίθουσα ότι είχε διαρρεύσει μια φωτογραφία από το εσωτερικό της αίθουσας.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λόρεν Μπόμπερτ παραδέχθηκε ότι κοινοποίησε φωτογραφία από το εσωτερικό της αίθουσας, αλλά υποστήριξε ότι αυτό έγινε πριν ξεκινήσει η ακρόαση. Η φωτογραφία αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συντηρητικό influencer.

Η Κλίντον χτύπησε το χέρι της στο τραπέζι λέγοντας: «Δεν έχει σημασία. Όλοι τηρούμε τους ίδιους κανόνες».

Ο δικηγόρος της σημείωσε ότι η εντολέας του είχε ζητήσει δημόσια ακρόαση, ώστε να μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο κοινό, αλλά η επιτροπή απέρριψε το αίτημα.

«Τελείωσα», είπε η Κλίντον και σηκώθηκε από την καρέκλα της. Ωστόσο, μετά από σύντομη διακοπή, η ακρόαση συνεχίστηκε, με τον δικηγόρο της να καταγγέλλει την επιτροπή που διέρρευσε τη φωτογραφία.

«Το θεωρούμε απαράδεκτο. Το θεωρούμε αντιεπαγγελματικό και άδικο. Αναμένουμε η διαδικασία να διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις προσδοκίες», δήλωσε.

Η θεωρία συνωμοσίας για το κύκλωμα παιδόφιλων σε πιτσαρία

Ύστερα από αρκετές ώρες, η Λόρεν Μπόμπερτ αναφέρθηκε στο «Pizzagate»- μιας διαψευσμένης θεωρίας συνωμοσίας ότι κύκλωμα παιδόφιλων που συνδέεται με το περιβάλλον της Χίλαρι Κλίντον λειτουργούσε από μια πιτσαρία στην Ουάσιγκτον.

«Το Pizzagate ήταν μια κατασκευασμένη θεωρία. Ήταν ένας εξωφρενικός ισχυρισμός που έβλαψε αρκετούς ανθρώπους», απάντησε η Χίλαρι Κλίντον με απορία, προσθέτοντας, «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το αναφέρετε».

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον αρχικά ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας και χρηματοδότης Λόρανς Ροκφέλερ είχε ηγηθεί προσπάθειας αποχαρακτηρισμού κυβερνητικών αρχείων σχετικά με UFO κατά την προεδρία του Μπιλ Κλίντον.

Είπε επίσης ότι, όταν η Χίλαρι Κλίντον ήταν υποψήφια για την προεδρία, ένας σύμβουλός της είχε δηλώσει δημόσια ότι θα δημοσιοποιούσε τα σχετικά αρχεία αν εκλεγόταν.

Ο Μπέρλισον ρώτησε την Χίλαρι Κλίντον αν συμφωνεί με τη δημοσιοποίηση των αρχείων, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να προετοιμάσει τη δημοσιοποίησή τους σχετικά με UFO και εξωγήινους.

Η Κλίντον απάντησε ότι είναι ικανοποιημένη, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι ό,τι μπορεί να αποκαλυφθεί, πρέπει να αποκαλυφθεί».

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του, ο Μπιλ Κλίντον ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι πρέπει να υποχρεωθεί να καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό είναι δική σας απόφαση. Αλλά τον γνώριζε καλά», απάντησε.

Ο Κλίντον αναφέρθηκε και σε μια συζήτηση που είχε με τον Τραμπ το 2002 ή 2003 σχετικά με τον Έπσταϊν.

«Δεν μου είπε ποτέ κάτι που να με κάνει να πιστεύω ότι εμπλεκόταν σε κάτι ανάρμοστο… Απλώς είπε ότι ήταν φίλοι αλλά μετά τα χάλασαν εξαιτίας μιας συμφωνίας για ένα ακίνητο. Αυτό ήταν όλο», απάντησε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ερωτήθηκε αν ο Τραμπ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο που είχε περάσει με τον Έπσταϊν, ο Κλίντον απάντησε ότι η συζήτηση δεν είχε «καμία σεξουαλική αναφορά».

Η φωτογραφία του Κλίντον σε τζακούζι

Περίπου στα μισά της κατάθεσής του, ο Μπιλ Κλίντον ρωτήθηκε για μια φωτογραφία του που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ από τα αρχεία Έπσταϊν. Η φωτογραφία δείχνει τον πρώην πρόεδρο να χαλαρώνει σε τζακούζι με ένα άλλο άτομο, του οποίου το πρόσωπο δεν αποκαλύπτεται.

«Δεν ήξερα ποτέ ότι τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία», είπε ο Κλίντον, προσθέτοντας ότι είναι «σχεδόν σίγουρος» ότι τραβήχτηκε στο Μπρουνέι, στο τέλος μιας «μακράς» περιοδείας στην Ασία.

Εξήγησε ότι ο Σουλτάνος του Μπρουνέι τον είχε καλέσει να μείνει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και να χρησιμοποιήσει το τζακούζι.

Ερωτηθείς αν υπήρξε οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα εκείνο το βράδυ με το άτομο της φωτογραφίας, ο Κλίντον απάντησε αρνητικά. «Έμεινα στο τζακούζι περίπου πέντε λεπτά και μετά πήγα για ύπνο», απάντησε.

Όταν ρωτήθηκε για το άλλο άτομο που απεικονίζεται στη φωτογραφία, ο Κλίντον είπε δύο φορές: «Δεν ξέρω ποιο είναι».

Πολλές ακόμη φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται πως τραβήχτηκαν στο ίδιο ξενοδοχείο. Σε αυτές απεικονίζονται άλλα άτομα - με τα πρόσωπά τους καλυμμένα- στον χώρο του τζακούζι και της πισίνας, καθώς και η Γκιλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Έπστιν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης.

Στις εισαγωγικές του δηλώσεις, ο Μπιλ Κλίντον αρνήθηκε ότι γνώριζε για οποιαδήποτε παρανομία του Έπσταϊν. Είπε ότι ελπίζει η εμπλοκή του στην έρευνα να βοηθήσει «να αποτραπεί κάτι τέτοιο στο μέλλον».

Δήλωσε ότι ήταν απλώς «σύντομη γνωριμία» και ότι η σχέση τους «έληξε χρόνια πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματα».

Τι είπε ο Κλίντον για την Γκιλέιν Μάξγουελ

Ο Κλίντον ρωτήθηκε εάν ο Τραμπ θα έπρεπε να δώσει χάρη στη Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20ετούς κάθειρξης για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση για λογαριασμό του Έπστιν.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσω», είπε. «Ήταν πολύ δύσκολο για μένα όταν αποκαλύφθηκε», ανέφερε σχετικά με τη σύλληψη της Μάξγουελ, σημειώνοντας ότι ήταν «φιλικός» μαζί της.

«Λυπήθηκα. Αλλά ήταν τρομερό αυτό που έκανε και πρέπει να τιμωρηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι άλλοι πρέπει να αποφασίσουν για το ζήτημα της χάρης.

Τα έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ Κλίντον και Έπστιν. Ωστόσο, και οι δύο αναφέρονται σε επικοινωνίες μεταξύ της Μάξγουελ και του στενού συνεργάτη του Κλίντον, Νταγκ Μπαντ.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περιόδου 2002–2004 σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα οικεία σχέση, με ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και σεξουαλικών υπαινιγμών, ενώ σε ένα από αυτά ο Μπαντ αποκαλεί τη Μάξγουελ «ερωμένη» του.