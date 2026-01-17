«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Τραμπ με ξεκάθαρα μηνύματα

Με βασικά τους συνθήματα «Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» και «η Γροιλανδία στους Γροιλανδούς» χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους της Κοπεγχάγης στη Δανία για να διαδηλώσουν κατά των ΗΠΑ και των προθέσεών τους όσον αφορά το νησί της Αρκτικής.

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: "Kalaallit Nunaat!", όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του Τραμπ | EPA/Emil Helms DENMARK OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του Τραμπ | EPA/Emil Helms DENMARK OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της Δανίας, αλλά και τη Γροιλανδία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του Τραμπ | EPA/Emil Helms DENMARK OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του Τραμπ | EPA/Emil Helms DENMARK OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή τους.

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του Τραμπ | EPA/Emil Helms DENMARK OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ