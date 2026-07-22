Κέιλι Χοτλ: Θρήνος για την 18χρονη ηθοποιό του Godzilla vs Kong - Πέθανε σε δυστύχημα

Η ηθοποιός Κέιλι Χοτλ (Kaylee Hottle), η οποία είχε παίξει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Godzilla vs Kong και στη συνέχεια του Godzilla x Kong: The New Empire, πέθανε σε ηλικία 18 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από τον πατέρα της, Τζόσουα, μέσω βίντεο που ανήρτησε στο Facebook. Μιλώντας στη νοηματική, καθώς είναι κωφός - όπως και η κόρη του - είπε: «Παίρνω μια πτήση που δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω».

Ενημέρωσε πως πήγαινε να παραλάβει την σορό του παιδιού του από το Μέριλαντ, όπου έλαβε χώρα το δυστύχημα.

«Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τους συμμαθητές της Κέιλι και όλους όσους τη γνώριζαν και την αγαπούσαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο» ανέφερε το Texas School for the Deaf, όπου φοιτούσε η νεαρή.

Τα αντίο στην Κέιλι Χοτλ

Η Χοτλ ήταν γνωστή για τον ρόλο της "Jia" στην επιτυχημένη περιπέτεια του 2021 Godzilla vs Kong. Ο χαρακτήρας ήταν ένα κωφό ορφανό που δημιουργεί δεσμό με τον Kong. Πρωταγωνίστησε δίπλα στη Ρεμπέκα Χολ, η οποία υποδύθηκε τη θετή μητέρα της.

«Συγκλονισμένη που άκουσα αυτά τα νέα», έγραψε η Χολ στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες των δυο τους από το πλατό. «Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά σου. Θα μας λείψεις πολύ, Κέιλι».

Η Χολ και ο συμπρωταγωνιστής της, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, έμαθαν και οι δύο την αμερικανική νοηματική γλώσσα (ASL) ώστε να μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την Χοτλ στο πλατό.

Η συμπρωταγωνίστριά της, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, απέτισε επίσης φόρο τιμής στην τόσο νεαρή της συνάδελφο. «Είμαι τόσο συντετριμμένη που το άκουσα αυτό. Θα μας λείψεις πολύ στην Κέιλι».

Η ανάρτηση της Μίλι Μπόνι Μπράουν | Instagram/milliebobbybrown

«Νομίζω ότι κάποιοι βλέπουν την αμερικανική νοηματική γλώσσα (ASL) και την κώφωση ως εμπόδιο ή ως δώρο, αλλά είναι απλώς μια γλώσσα, και o κωφός είναι απλώς κωφός» είχε πει η νεαρή, σε παλαιότερη συνέντευξή της.

«Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, απλώς δεν ακούμε. Χρειαζόμαστε περισσότερες κωφές ηθοποιούς και συνεργεία στη βιομηχανία για να το δουν και να το κανονικοποιήσουν οι άνθρωποι» είχε επισημάνει.

Ο ρόλος της στο Godzilla x Kong: The New Empire τής χάρισε μια υποψηφιότητα για την καλύτερη ερμηνεία από νεότερο ηθοποιό στα βραβεία Saturn.

«Παίζω σε ταινίες με τέρατα ως κωφή. Θέλω οι κωφοί να ξέρουν ότι μπορούν να το κάνουν κι αυτοί αυτό, όπως εγώ. Δεν υπάρχουν όρια» είχε τονίσει.