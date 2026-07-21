Σαρλίζ Θερόν: «Χάζεψε» με τα οπίσθια του Ματ Ντέιμον – Η αδιανόητη μεταμόρφωση του 55χρονου «Οδυσσέα»

Φαίνεται πως η νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά οπτικά εφέ: έχει τα... οπίσθια του Ματ Ντέιμον. Και, απ' ό,τι καταλαβαίνουμε, η Σαρλίζ Θερόν δεν μπόρεσε με τίποτα να πάρει τα μάτια της από πάνω τους.

Στα 50 της χρόνια, η Χολιγουντιανή σταρ καλείται να ενσαρκώσει τη μυθική Καλυψώ. Ωστόσο, στα παρασκήνια τα πράγματα μάλλον αντιστράφηκαν, αφού η «θεά» κατέληξε να ξεροκαταπίνει βλέποντας τον 55χρονο «Οδυσσέα».

Μιλώντας στο ET για την προώθηση του πολυαναμενόμενου έπους, η Θερόν δεν μάσησε τα λόγια της, αποδεικνύοντας πως, ακόμα και στο σκοτεινό, εγκεφαλικό σύμπαν του Νόλαν, οι κοιλιακοί παραμένουν... κοιλιακοί.

«Τον έχω δει χωρίς όλη αυτή τη βαριά στολή. Είναι απίστευτος. Πραγματικά απίστευτος», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός, πριν αφήσει τον καθωσπρεπισμό στην άκρη και περάσει στο ψητό: «Τον κοιτάζω κάπως περίεργα. Κοιτάζω τα οπίσθιά του αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω! Είναι λάθος. Έδειχνε καταπληκτικός». Προφανώς, οι τύψεις της διήρκεσαν περίπου όσο και ένα ανοιγόκλεισμα των ματιών.

Από την πλευρά του, ο Ματ Ντέιμον πέρασε από το δικό του προσωπικό μαρτύριο για να χτίσει κορμί που να δικαιολογεί το hype. Για να φτάσει να ιδρώνει η συμπρωταγωνίστριά του (και πιθανώς και η σύζυγός του, Λουτσιάνα Μπαρόζο), ο 55χρονος σταρ ξεφορτώθηκε 15 ολόκληρα κιλά, χύνοντας ιδρώτα και δάκρυα.

Όπως εξομολογήθηκε στο People, δεν μιλάμε απλώς για μερικά βαράκια παραπάνω. «Ο στόχος ήταν να αποκτήσω πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αυτό απαιτεί αλλαγές στη διατροφή και, ουσιαστικά, έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής», τόνισε μπαίνοντας σε full method-acting mode. «Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και συνειδητοποιημένος σχετικά με καθετί που βάζεις στο σώμα σου».

Τουλάχιστον, η πολύμηνη στέρηση των υδατανθράκων έπιασε τόπο. Αν μη τι άλλο, ο Ντέιμον κέρδισε το δημόσιο, οφθαλμολουτρικό χειροκρότημα της Σαρλίζ Θερόν. Και, ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό στο Χόλιγουντ ίσως να μετράει και περισσότερο από ένα Όσκαρ.