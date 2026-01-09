Κέιτ Μίντλετον: Το συναισθηματικό βίντεο για τα 44α γενέθλιά της και το μήνυμα για επούλωση

Η Κέιτ Μίντλετον συμπληρώνει το 44ο έτος της ηλικίας της και η οικογένεια δημοσίευσε ένα βίντεο για να προωθήσει το μήνυμα της «επούλωσης».

Το βίντεο, με τίτλο «Χειμώνας», δημοσιεύτηκε σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της πριγκίπισσας της Ουαλίας, και αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριμηνιαίας σειράς «Μητέρα Φύση», την οποία ξεκίνησε το 2025.

Στα πλάνα εμφανίζεται να περπατά πάνω σε μια γέφυρα, να βουτάει το χέρι της σε ένα ρυάκι και να φαίνεται σκεπτική καθώς στέκεται σε ένα παγωμένο χωράφι, ενώ η φωνή της «ντύνει» τις εικόνες.

«Ακόμα και στην πιο κρύα και σκοτεινή εποχή, ο χειμώνας έχει τον τρόπο να μας φέρνει ηρεμία, υπομονή και ήσυχη περισυλλογή. Εκεί όπου το ρυάκι επιβραδύνεται αρκετά ώστε να δούμε το είδωλό μας. Για να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα μέρη του εαυτού μας, μαζί με τους ψιθύρους και τον παλμό κάθε ζωντανού όντος» λέει.

«Βρίσκω τον εαυτό μου να αναλογίζεται πόσο βαθιά ευγνώμων είμαι», συνεχίζει. «Γιατί τα ποτάμια μέσα μας ρέουν με ευκολία. Οι φόβοι ξεπλένονται, καθαρίζονται και εξαγνίζονται. Ειρηνεύουμε με τα δάκρυά μας και ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να είσαι ζωντανός».

Στη λεζάντα, η πριγκίπισσα μοιράστηκε ότι η σειρά «Mother Nature» είναι «μια βαθιά προσωπική, δημιουργική αντανάκλαση του πώς η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ. Αλλά είναι, επίσης, μια ιστορία για τη δύναμη της φύσης και της δημιουργικότητας στη συλλογική θεραπεία».

«Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να μάθουμε από τη μητέρα φύση, καθώς προσπαθούμε να χτίσουμε έναν πιο ευτυχισμένο και υγιή κόσμο» πρόσθεσε, υπογράφοντας το μήνυμα με το «C», που σημαίνει το μικρό της όνομα, Catherine.

Η σειρά "Mother Nature" ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, στην αρχή της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία. Το επεισόδιο "Καλοκαίρι" κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, ενώ η ταινία "Φθινόπωρο" κυκλοφόρησε στις 15 Νοεμβρίου.