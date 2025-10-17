Κένυα: Τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε ποδοπάτημα στην κηδεία του Ράιλα Οντίνγκα

Σκηνές πρωτοφανούς χάους και τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην Κένυα, κατά τη διάρκεια της κηδείας του ιστορικού ηγέτη της αντιπολίτευσης, Ράιλα Οντίνγκα.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο στάδιο Νιάγιο για να αποτίσουν φόρο τιμής, όμως η τελετή εξελίχθηκε σε εφιάλτη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η τελετή ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου 2025, παρουσία και του προέδρου της Κένυας, Ουίλιαμ Ρούτο, ο οποίος βρέθηκε πλάι στην οικογένεια του εκλιπόντος. Ωστόσο, όταν το πλήθος επιχείρησε να πλησιάσει το φέρετρο, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφοι περιγράφουν πως άνθρωποι έπεφταν από τις κερκίδες, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν γύρω από το φέρετρο. Οι στρατιωτικοί που είχαν αναλάβει την ασφάλεια της τελετής φέρεται να ζήτησαν από όσους ήταν μπροστά να γονατίσουν, όμως το πλήθος από πίσω συνέχισε να σπρώχνει, προκαλώντας ασφυξία και λιποθυμίες. Πολλοί αντιμετώπισαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Τραγικός απολογισμός

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιβεβαίωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και την περίθαλψη 163 τραυματιών , εκ των οποίων 34 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

επιβεβαίωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και την περίθαλψη , εκ των οποίων μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ο Ερυθρός Σταυρός παρείχε πρώτες βοήθειες σε 80 άτομα , με 16 να χρήζουν νοσηλείας.

παρείχε πρώτες βοήθειες σε , με να χρήζουν νοσηλείας. Το εθνικό νοσοκομείο Τζόμο Κενυάτα ανέφερε 19 εισαγωγές, χωρίς να διευκρινίζεται η κατάστασή τους.

Πυρά και νεκροί την προηγούμενη ημέρα

Το τραγικό αυτό περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από επεισόδια στο στάδιο Κασαράνι, όπου είχε αρχικά εκτεθεί η σορός του Οντίνγκα. Εκεί, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν το πλήθος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.