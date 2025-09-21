Κηδεία Τσάρλι Κερκ: 60.000 κόσμου στο στάδιο - Τα βλέμματα σε Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στην Αριζόνα, μαζί με άλλα εξέχοντα μέλη της κυβέρνησής του, για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ και αναμένεται να απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή μνήμης σε πολύ λίγο.

Στα ντοκουμέντα φαίνεται να παρακολουθεί συναισθηματικά φορτισμένος την τελετή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν εκφωνήσει τον λόγο του στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ | FOX-YouTube

Στο μεταξύ, το στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ έχει γεμίσει με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, ενώ, χιλιάδες είναι έξω από αυτό και εκατομμύρια παρακολουθούν από την τηλεόραση.

Οι δημοσιογράφοι στο State Farm Stadium μίλησαν με τους παρευρισκόμενους στην τελετή μνήμης: «Ήταν η φωνή της γενιάς μας και μας τον στέρησαν», λέει ένας από αυτούς.

Ένας άλλος παρευρισκόμενος λέει ότι όσοι συγκεντρώθηκαν στην Αριζόνα «θρηνούν τον χαμό του».

Ο Rob McCoy, επίτιμος πάστορας της Godspeak Calvary Chapel στην Καλιφόρνια, ο οποίος λέει ότι ο Τσάρλι Κερκ τον θεωρούσε πάστορά του, θυμήθηκε τον συντηρητικό ακτιβιστή ως αφοσιωμένο χριστιανό.

«Ο Τσάρλι δεν φοβόταν ποτέ, γιατί ήξερε ότι η ζωή του ήταν ασφαλής στα χέρια του Θεού», είπε ο McCoy, ευαγγελικός πάστορας και φανερός υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο McCoy είναι ο πρώτος ομιλητής που ανέβηκε στη σκηνή στην τελετή μνήμης του Κερκ.

Σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μαζί με τη χήρα του Κερκ, Έρικα Κερκ, αναμένεται να μιλήσουν αργότερα στην τελετή.

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Και ο Έλον Μασκ στο στάδιο

Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μπήκε στο στάδιο υπό σποραδικές επευφημίες. Χαιρέτησε μερικές φορές πριν κατευθυνθεί προς τη θέση του.

Ο Μασκ δημοσίευσε ένα βίντεο του σταδίου στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, γράφοντας: «Κάθε θέση σε αυτό το γιγαντιαίο στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Όλα για τον Τσάρλι Κερκ».

Ο Έλον Μασκ και ο Πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ είχαν μια κάπως ταραχώδη σχέση τους τελευταίους μήνες, μετά την αποχώρηση του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας από τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, ο Κερκ είχε προσπαθήσει να συμβάλει στη συμφιλίωση των δύο ανδρών, μετά την δημόσια ανταλλαγή προσβολών που είχαν τον Ιούνιο.

Με πληροφορίες από CNN, BBC και ΕΡΤ