Κιμ Τζου Άε: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διάλεξε τον διάδοχό του, και προς έκπληξη κανενός είναι η κόρη του

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την κόρη του ως διάδοχό του, όπως δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας στους βουλευτές της την Πέμπτη.

Η Κιμ Τζου Άε, ηλικίας 13 ετών, έχει φωτογραφηθεί τους τελευταίους μήνες δίπλα στον πατέρα της σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως μια επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από περιστάσεις», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο πρόδηλης δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να κάνει αυτή την αξιολόγηση.

Κιμ Τζου Άε: Τα βλέμματα στην κόρη του «μεγάλου» ηγέτη

Το NIS δήλωσε επίσης ότι θα παρακολουθεί στενά εάν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος του Βορρά αργότερα αυτόν τον μήνα - το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Στο Κογκρέσο του κόμματος αναμένεται η Πιονγιάνγκ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με προτεραιότητες όπως η εξωτερική πολιτική, ο πολεμικός σχεδιασμός και οι πυρηνικές φιλοδοξίες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Την Πέμπτη, ο νομοθέτης Λι Σέονγκ-κουέν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Τζου Άε, που προηγουμένως είχε περιγραφεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) ως «εκπαιδευμένη» για να γίνει διάδοχος, βρισκόταν πλέον στο στάδιο του «ορισμού διαδόχου».

«Καθώς η Kim Ju Ae έχει δείξει την παρουσία της σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επετείου ίδρυσης του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού και της επίσκεψής της στο «Παλάτι του Ήλιου», και έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι εκφράζει τη γνώμη της για ορισμένες κρατικές πολιτικές, το NIS πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του ορισμού της ως διαδόχου», δήλωσε ο Lee.

Ο Τζου Άε είναι το μόνο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Η Υπηρεσία Πληροφοριών πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά και πως δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ούτε προβληθεί στα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.