Το βράδυ της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παρευρέθηκε σε φιλανθρωπική εκδήλωση του διεθνούς οργανισμού The Hellenic Initiative, που διοργανώθηκε στο Λονδίνο.

Η βραδιά είχε ως στόχο την ενίσχυση φιλανθρωπικών δράσεων και τη διασκέδαση των καλεσμένων ανέλαβε ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του οργανισμού στο Instagram, η πρέσβης εμφανίζεται με κατακόκκινη τουαλέτα να χορεύει με τον τραγουδιστή ενώ εκείνος ερμηνεύει την επιτυχία του «Μάλλον κάτι ξέρω».

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία υπηρετεί ως Διεθνής Πρέσβειρα του οργανισμού.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην εισαγγελέας, είχε ορκιστεί επίσημα ως πρέσβης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας τη θητεία της στον διπλωματικό τομέα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρέσβης δείχνει την αγάπη της για την ελληνική μουσική. Προηγούμενα, σε ανάρτησή της για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, είχε αναδημοσιεύσει φωτογραφία συνοδευόμενη από το ελληνικό τραγούδι «Στα Ώπα Ώπα» του Νίκου Κουρκούλη.