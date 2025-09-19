Κίνα: Εγκαινιάστηκε η πρώτη πόλη καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης

Στη Νέα Περιοχή Πουντόνγκ της Σανγκάης, η οποία είναι η πρώτη πιλοτική ζώνη τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, εγκαινιάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου η πόλη καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) Ζαντζιάνγκ.

Στόχος είναι η την οργάνωση ενός επιχειρηματικού συμπλέγματος με τη συμμετοχή 1.000 νέων επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2030, με στόχο βιομηχανικής οικονομικής αποτίμησης που θα φτάνει τα 100 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 11,94 δισεκατομμύρια ευρώ).

Παράλληλα, προβλέπεται η ίδρυση ενός διαδραστικού κέντρου καινοτομίας τεχνητής νοημοσύνης παγκόσμιας εμβέλειας.

Η πόλη ψηφιακής καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης έχει την έδρα της στον πυρήνα της Επιστημονικής Πόλης Ζαντζιάνγκ με εμβαδόν δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ενσωματώνει ειδικούς τομείς για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D), την οικολογία, τις ψηφιακές εφαρμογές, αλλά και κατάλληλα προσαρμοσμένους χώρους διαβίωσης.

Η ψηφιακή πόλη στο σύνολό των υποδομών της παρουσιάζει βιομηχανικές περιοχές 700.000 τετραγωνικών μέτρων, υποστηρικτικές υποδομές 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων, όπως επίσης, κέντρα διασκέψεων, αλλά και οικιστικές ζώνες που έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που προωθούν ένα οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης άμεσης συνέργειας.

Ο Τσου Χούι, γενικός διευθυντής της Shanghai Zhangjiang Sciengate Towers Technology Development Co., Ltd., δήλωσε ότι η πόλη ψηφιακής καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης της Ζαντζιάνγκ θα ενσωματώνει τις προσπάθειες υλοποίησης πολιτικών τόσο σε δημοτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τοπικών περιοχών, θα προωθεί τη βιομηχανική εξέλιξη.

Ακόμα, αναμένεται να βοηθήσει την Πουντόνγκ στην οργάνωση ενός συμπλέγματος τεχνητής νοημοσύνης παγκόσμιας εμβέλειας, συνεισφέροντας και στην ποιοτική ανάπτυξη της Σανγκάης.

