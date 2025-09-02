Κίνα και Ρωσία «ζεσταίνουν» τη σχέση τους – «Νέα παγκόσμια τάξη» απέναντι στη Δύση

Τη στρατηγική τους συνεργασία και τους στενούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες, εξήραν την Τρίτη (02/09) ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά το ιδιαίτερα τεταμένο παγκόσμιο σκηνικό. Οι δηλώσεις τους έγιναν στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (OSC), στην κινεζική πόλη Τιαντζίν.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις σχέσεις Ρωσίας – Κίνας «πρωτοφανούς επιπέδου», επισημαίνοντας τη στρατηγική επικοινωνία και τον κοινό βηματισμό των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Σι μίλησε για «ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασία» και επανέλαβε τη βούληση της Κίνας να εργαστεί από κοινού με τη Ρωσία για την εγκαθίδρυση ενός «πιο δίκαιου και λογικού παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης».

Ο Ρώσος πρόεδρος, που βρίσκεται στην Κίνα από την Κυριακή (31/08), θα παραστεί αύριο (03/09), Τετάρτη, στο Πεκίνο στη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από τη νίκη της Κίνας επί της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως δήλωσε, η παρουσία του αποτελεί φόρο τιμής «στα επιτεύγματα των λαών μας» και υπενθύμιση του κρίσιμου ρόλου Ρωσίας και Κίνας στη νίκη κατά των δυνάμεων του Άξονα.

Τον περασμένο Μάιο, ο Σι είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα για τους ρωσικούς εορτασμούς του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία των δύο πλευρών.

Σε κοινή αντιπαράθεση με τη Δύση

Η σύμπλευση Πεκίνου και Μόσχας ενισχύεται σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση με τη Δύση και ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε αμετακίνητος στο θέμα της Ουκρανίας, απορρίπτοντας τις πιέσεις για ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, οι σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες, ιδίως μετά τον «δασμολογικό πόλεμο» των προηγούμενων μηνών, παρότι είχε επιτευχθεί μια προσωρινή εκεχειρία.

Το Πεκίνο χρησιμοποιεί τη φετινή σύνοδο του OSC, αλλά και τη μεγάλη παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου, για να προβάλει την εικόνα της Κίνας ως πυλώνα μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, που – σύμφωνα με το αφήγημά του – έρχεται να αντιπαρατεθεί στη δυτική ηγεμονία και την «ψυχροπολεμική νοοτροπία». «Ήμασταν πάντα μαζί τότε και παραμένουμε μαζί και τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πούτιν, αναφερόμενος στις κοινές στρατιωτικές θυσίες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ επέμεινε ότι οι σχέσεις Κίνας – Ρωσίας είναι σταθερές παρά τις διεθνείς ανακατατάξεις, βασίζονται στον σεβασμό, στη συνεργασία και στο κοινό όραμα δύο μεγάλων δυνάμεων που επιδιώκουν «αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα».

Αντιδράσεις για τη στάση της Κίνας στον πόλεμο

Σύμμαχοι της Ουκρανίας συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχίες ότι η Κίνα υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο, είτε έμμεσα είτε υλικά. Το Πεκίνο, ωστόσο, διαμηνύει ότι τηρεί ουδέτερη στάση και κατηγορεί τη Δύση ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά» της σύγκρουσης με τη συνεχή αποστολή όπλων στο Κίεβο.

Ο Κιμ στην Κίνα για μια ιστορική στιγμή με τον Σι και τον Πούτιν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο με ειδικό τρένο για να παραστεί αύριο (03/09), Τετάρτη, στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από τη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δίπλα στους προέδρους Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η παρουσία του σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του εκτός χώρας από το 2022 και ενισχύει τη γεωπολιτική εικόνα στενής συμμαχίας Κίνας–Ρωσίας–Βόρειας Κορέας. Η επίσκεψη συνοδεύεται από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Πεκίνο και έντονη φημολογία για τριμερή συνάντηση Κιμ–Σι–Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ