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Κίνα: Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην επαρχία Τσινγκχάι

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην κινεζική επαρχία Τσινγκχάι (Qinghai), σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμικών Δικτύων της Κίνας.

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Σεισμογράφος | EUROKINISSI
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Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη βορειοδυτική κινεζική επαρχία Τσινγκχάι (Qinghai), σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμικών Δικτύων της Κίνας.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 11:16 τοπική ώρα (03:16 UTC) και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής, οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις του σεισμού στην περιοχή.

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