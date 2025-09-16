Κίνηση τώρα: Σημαντικές καθυστερήσεις στην Κηφισίας και προς αεροδρόμιο

Κίνηση τώρα στους μεγαλύτερους κόμβους της Αττικής, με σοβαρά προβλήματα στην Κηφισίας και τα δύο ρεύματα, και στο κέντρο της Αθήνας.

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς και κατά διαστήματα στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας.

Από τη σχετική ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς

Αεροδρόμιο: 20΄–25΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας και 10΄–15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Επιπλέον, καταγράφονται καθυστερήσεις 15΄–20΄ στην έξοδο για Λαμία και 15΄–20΄ στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄–10΄ στην έξοδο για Λαμία και 5΄–10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Δυσκολίες και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς το κέντρο, ειδικά στο τμήμα Καρέα προς Κατεχάκη.

Σημαντική επιβάρυνση στoν Σκαραμαγκά.

Συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν τις αιχμές, να προγραμματίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν.