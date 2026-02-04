Κλειστοί οι δρόμοι στο Λέστερ: « Πολύ σοβαρό περιστατικό στην πανεπιστημιούπολη», λένε οι αρχές

Ισχυρή αστυνομική παρουσία βρίσκεται στο σημείο του De Montfort University, στο Λέστερ της Αγγλίας, αφού οι αρχές έκαναν λόγο για «πολύ σοβαρό περιστατικό» στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός κλοιός έφτασε πριν από τις 6 μ.μ. την Τρίτη και βρίσκεται ακόμα στο σημείο αλλά δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής αιτία του περιστατικού.

Ο αποκλεισμός δημιουργήθηκε στην Oxford Street, κοντά στο The Innovation Centre, το οποίο αποτελεί μέρος του πανεπιστημίου, περίπου στις 6 μ.μ. την Τρίτη.

Το Πανεπιστήμιο De Montfort δήλωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία, σύμφωνα με το LeicestershireLive.

Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου De Montfort δήλωσε «αινιγματικά» χθες το βράδυ: «Είμαστε ενήμεροι για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη στο πανεπιστήμιό μας σήμερα το βράδυ. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία του Leicestershire, η οποία ξεκίνησε άμεση έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν επηρεαστεί από το συμβάν. Προσφέρουμε άμεση υποστήριξη στους φοιτητές και το προσωπικό που ήταν μάρτυρες του συμβάντος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Leicestershire βρισκόταν επίσης στον τόπο του συμβάντος το βράδυ της Τρίτης, μαζί με αρκετούς αστυνομικούς και προσωπικό ασφαλείας του πανεπιστημίου.

Οι δρόμοι αναμένεται να παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες.