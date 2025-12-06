Κλειστός ο Πύργος του Λονδίνου: Διαδηλωτές πέταξαν φαγητό στη βιτρίνα του Αυτοκρατορικού Στέμματος

Μέρος του Πύργου του Λονδίνου έχει κλείσει μετά από αναφορές για εγκληματική ζημιά σε μια προθήκη που περιέχει το Αυτοκρατορικό Στέμμα, μέρος των Κοσμημάτων του Στέμματος.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τέσσερις διαδηλωτές συνελήφθησαν μετά το περιστατικό, λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα (6/12). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο διαδηλωτές πέταξαν τρόφιμα πάνω στη βιτρίνα πριν εγκαταλείψουν τον τόπο του συμβάντος.

Το βίντεο του περιστατικού φαίνεται να δείχνει έναν διαδηλωτή να βγάζει από μια τσάντα ένα μεγάλο αλουμινένιο δίσκο με crumble (βρετανικό γλυκό φούρνου) και να το χτυπά με δύναμη πάνω στο γυαλί.

Εν τω μεταξύ, ένας άλλος διαδηλωτής ρίχνει ένα δοχείο με κίτρινη κρέμα πάνω στη βιτρίνα.

«Οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν στενά με την Αστυνομία του Λονδίνου και τους υπεύθυνους ασφαλείας και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για πρόκληση ζημιών. Έχουν τεθεί υπό κράτηση», ανέφεραν οι αστυνομικοί.

«Ο Πύργος έχει κλείσει για το κοινό, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, όπως επισημαίνει το Sky News, δήλωσε αργότερα ότι μόνο το Jewel House στο Tower είχε κλείσει για το κοινό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν.

Το Αυτοκρατορικό Στέμμα

Το Imperial State Crown είναι κατασκευασμένο σε χρυσό σκελετό, με ασημένια στηρίγματα που φιλοξενούν 2868 διαμάντια, 269 μαργαριτάρια, 17 ζαφείρια και 11 σμαράγδια.

Εξοπλισμένο με ένα μωβ βελούδινο καπάκι και μια ζώνη από ερμίνα, μερικά από τα πετράδια είναι διάσημα από μόνα τους, όπως το «Σαπφείρι του Στιούαρτ» και το «Ρουμπίνι του Μαύρου Πρίγκιπα».

Αρχικά κατασκευάστηκε για τον Βασιλιά Γεώργιο VI το 1937, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε σημαντικές βασιλικές εκδηλώσεις, όπως η ετήσια τελετή έναρξης της κοινοβουλευτικής συνόδου.

Αποτελεί μέρος των Κοσμημάτων του Στέμματος - μιας ανεκτίμητης συλλογής που περιλαμβάνει σφαίρες, σκήπτρα και κορώνες - και θεωρείται ο πιο διάσημος θησαυρός της χώρας.

