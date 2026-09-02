Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Επίθεση του Ιράν σε βάσεις των ΗΠΑ μετά από κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών

Επιθέσεις εξαπέλυσε το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά από νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο έδαφος του, συγκεκριμένα το δέυτερο μέσα σε μερικά 24ωρα.

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων «εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων», ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανακοινώνοντας το πέρας του κύματος βομβαρδισμών.

Το Ιράν έκανε κατόπιν γνωστό ότι διεξήγαγε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», βάζοντας στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», απείλησε από την άλλη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

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Έπειτα τόνισε, επίσης μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπική του ιδιοκτησία, πως προτιμά την τρέχουσα κατάσταση, του «αρέσει», είναι «πολύ καλύτερη», διαβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πως οι ΗΠΑ έχουν τον «σχεδόν πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ» και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα «πλήρους κατάρρευσης». «Πότε θα ξεσηκωθεί και θα δώσει μάχη ο ιρανικός λαός;» διερωτήθηκε ρητορικά, επαναφέροντας εμμέσως πλην σαφώς στο τραπέζι την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στην οποία αναφερόταν όταν ξεκινούσε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στο πεδίο, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε εξάλλου ότι έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones, ενώ ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν νωρίς το πρωί, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, υποσχέθηκε «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιθέσεων, προειδοποιώντας «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».

11 νεκροί σε γαμήλια γιορτή

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν απολογισμό που έκανε λόγο για 11 νεκρούς στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς: τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι πενήντα και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας αμερικανικού πυραυλικού πλήγματος στο νότιο Ιράν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή σε σπίτι στην Ορμουζγκάν (νοτιοανατολικά)· άλλοι 7 σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυραύλους στη Χουζεστάν (δυτικά).

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε επιστροφή στη διπλωματία -- παρότι οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε απόλυτο αδιέξοδο εδώ και καιρό.

Διαβεβαίωσε ότι αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά έγινε κομμάτια μερικές εβδομάδες αργότερα, τον Ιούλιο, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβει αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο χθες για πολλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο, όπου βρίσκεται καίριας σημασίας τερματικός πετρελαϊκός εξαγωγικός σταθμός του Ιράν.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν επίσης ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στο νότιο Ιράν, στην επαρχία Κερμάν.

Οι χθεσινοί αμερικανικοί βομβαρδισμοί διεξήχθησαν αφού δυο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» καθώς διέσχιζαν το στενό αυτό υψηλής στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων MARISKS.

Οι τιμές των υδρογονανθράκων έκαναν άλμα μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI ξεπέρασε το συμβολικό όριο των 90 δολαρίων, για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Στην Ευρώπη, η τιμή του αερίου έφτασε σε υψηλό τριετίας.