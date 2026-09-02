Νύχτα χάους επικράτησε στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν «απάντησε» στα βραδινά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», βάζοντας στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατόπιν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

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Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 10 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να επιβεβαιώσει τραυματισμούς ή πλήγματα στο αμερικανικό στρατόπεδο εκπαίδευσης, το οποίο βρίσκεται στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Άλλοι τρεις πύραυλοι έπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με τον στρατό.

Επιθέσεις με πυραύλους και drones αναφέρθηκαν επίσης στο Κουβέιτ, όπου ο στρατός ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται στις ιρανικές εχθροπραξίες. Δημοσιογράφοι του Agence France-Presse στο Μπαχρέιν άκουσαν νωρίς την Τετάρτη σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επίθεση. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι έπληξαν αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ.

Iran just hit a USMC base in Jordan with missiles.



The fact that Iran was able to strike Camp Titin in Aqaba without one interceptor launched back means the US was not prepared at all.



This is why the pentagon warned Trump three days ago to NOT relaunch the war, because we are… https://t.co/OPvrdjhDDf pic.twitter.com/1Ovwn6wAvM — Alex Jones (@RealAlexJones) September 2, 2026

Μάλιστα, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν όταν θραύσματα από αμερικανικό πύραυλο έπληξαν κατοικία στην πόλη Κουχεστάκ, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια γιορτή.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσαν με επιτυχία, τα ξημερώματα της Τετάρτης, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Η εριωνική πλευρά του κύματος επιθέσεων τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα είναι ότι, τα χτυπήματα έλαβαν χώρα, λίγο μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν για επιστροφή στη διπλωματία.

Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται, μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, την πρώτη τέτοια ανταλλαγή από τον Ιούλιο, και τις αναφορές ότι δύο δεξαμενόπλοια επλήγησαν στα Στενά του Ορμούζ, τον θαλάσσιο δίαυλο ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, τον οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει για τη ναυσιπλοΐα.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, παρά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει το Ιράν «σκληρά» ως απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις, καθώς και την προειδοποίηση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να επιβάλει νέες κυρώσεις.

Η εξάμηνη σύγκρουση είχε μετατραπεί σε οικονομική αντιπαράθεση πριν από τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, κατά τις οποίες οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το νησί Λαράκ του Ιράν την Κυριακή, ενώ το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία.

The U.S. Strategic Petroleum Reserve has dropped to its lowest level since 1982, Department of Energy data this week showed, revealing the continued drawdown of emergency oil as the nation weathers a global energy shortage. https://t.co/6uapLLrx5K — ABC News (@ABC) September 2, 2026

Την Τρίτη, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, εάν το Ιράν ανταποδώσει τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα, «θα χτυπηθεί ξανά σε πολύ πιο σκληρό και υψηλότερο επίπεδο, αλλά αυτή δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες, αυτή βρίσκεται σε αναμονή και, όταν τελειώσει, θα έχουν απομείνει πολύ λίγα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Οι επιθέσεις καταδεικνύουν πόσο γρήγορα μια σύγκρουση που διεξαγόταν ολοένα και περισσότερο μέσω κυρώσεων, αποκλεισμών και οικονομικών πιέσεων θα μπορούσε να επιστρέψει σε ανοιχτή στρατιωτική δράση.



