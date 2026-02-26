Κλίντον για την υπόθεση Επστάιν: «Ρωτήστε τον Τραμπ ενόρκως» – «Δείχνει» και τον Έλον Μασκ

Είναι η ημέρα κατάθεσης (26/2) της Χίλαρι Κλίντον, η οποία αυτή τη στιγμή δέχεται ερωτήσεις από μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Δεν επιτρέπονται κάμερες στην αίθουσα, αλλά η Κλίντον δημοσίευσε την πλήρη εναρκτήρια δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγο.

Σύμφωνα με την κατάθεση της, υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταϊν και των συνεργατών του.

Here is my opening statement to the House Oversight and Government Reform Committee today. pic.twitter.com/NZSF2epcI5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 26, 2026

«Δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει ποτέ τον κ. Έπσταϊν», λέει.

Η Κλίντον προτρέπει επίσης τους πολιτικούς να ρωτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τον Έπσταϊν ενόρκως.

«Εάν αυτή η Επιτροπή ενδιαφέρεται σοβαρά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων του Έπσταϊν, δεν θα βασιζόταν σε δημοσιογραφικές ομάδες για να λάβει απαντήσεις από τον νυν πρόεδρό μας σχετικά με την εμπλοκή του.

Θα τον ρωτούσε ευθέως ενόρκως για τις δεκάδες χιλιάδες φορές που εμφανίζεται στα αρχεία του Έπσταϊν.»

Σύμφωνα με το skynews.com, η Κλίντον λέει: «Μια επιτροπή που θα διευθύνεται από αιρετούς αξιωματούχους με δέσμευση για διαφάνεια θα διασφάλιζε την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων».

«Θα διασφάλιζε ότι οι νόμιμες διορθώσεις αυτών των αρχείων θα προστάτευαν τα θύματα και τους επιζώντες, όχι ισχυρούς άνδρες και πολιτικούς συμμάχους».

«Θα έφτανε στο βάθος των αναφορών ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέκρυψε συνεντεύξεις από το FBI, στις οποίες ένας επιζών κατηγορεί τον Πρόεδρο Τραμπ για ειδεχθή εγκλήματα».

Προτείνει επίσης να κλητευθεί «όποιος ρώτησε ποια νύχτα θα γινόταν το 'πιο ξέφρενο πάρτι" στο νησί του Έπσταϊν», σε μια προφανή αναφορά στον Έλον Μασκ.