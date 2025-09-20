Στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας τέθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία με εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Διαβάστε ακόμα: Μυρίζει «μπαρούτι» η Ευρώπη: Το Άρθρο 4 ενεργοποιεί η Εσθονία - Απανωτές παραβιάσεις από τη Ρωσία

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια της τεταμένης κατάστασης των τελευταίων ημέρων. Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε χθες, Παρασκευή (19/9) πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Ρωσία: Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας με ανακοίνωσή του αρνήθηκε ότι πολεμικά αεροσκάφη της χώρας παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ χωρίς να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο κάποιου γειτονικού κράτους.

Ιταλικά μαχητικά F-35 που ανήκουν στην αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά αεροσκάφη. Και η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) σε δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις με drones τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.