Μυρίζει «μπαρούτι» η Ευρώπη: Το Άρθρο 4 ενεργοποιεί η Εσθονία - Απανωτές παραβιάσεις από τη Ρωσία

Ξεκίνησε με παραβιάσεις από drones, αλλά ο δυναμιτισμός του κλίματος ανάμεσα σε Ρωσία και Ευρώπη έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις, όταν τρία ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο στην Εσθονία.

Η δυνάμει επίθεση αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε και η βορειοατλαντική συμμαχία, ενώ το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την εισβολή ως «θρασύτατη».

Τα ρωσικά MiG-31 «εισήλθαν στον εναέριο χώρο ενός μέλους του ΝΑΤΟ χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά», πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, ενημέρωσε.

Η Εσθονία δίνει έναυσμα για διαβουλεύσεις

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία «αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος», χαρακτηρίζοντάς το «ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά».

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ δήλωσε αργότερα ότι η κυβέρνησή του «αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ».

Το Άρθρο 4, άπαξ και ενεργοποιηθεί, προβλέπει τη διεξαγωγή έκτακτων διαβουλεύσεων εντός της συμμαχίας των 32 μελών, η οποία συνδέει τις ΗΠΑ και πολλά ευρωπαϊκά έθνη σε θέματα συλλογικής άμυνας.

Ο ρωσικός στρατός δεν έχει σχολιάσει δημόσια το θέμα.

Η Εσθονία στο «ντόμινο» της κλιμάκωσης

Οι εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν κλιμακωθεί από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Βαίνουν όμως προ κλιμάκωση την τελευταία εβδομάδα, αφότου η Πολωνία και η Ρουμανία, δέχτηκαν παραβιάσεις των εναέριων χώρων τους από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας δήλωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο «για να υποβάλει διαμαρτυρία» για την εισβολή της Παρασκευής, ενώ η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση».

Σε ανακοίνωσή του, ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα δήλωσε ότι η εισβολή της Παρασκευής ήταν «άνευ προηγουμένου θρασεία».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές το 2025.

Απηχώντας τα λόγια της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε στο X: «Θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πλευρά».

Από τη μεριά της, τουλάχιστον για το επεισόδιο με την Πολωνία, η Ρωσία επέμεινε ότι δεν ήταν σκόπιμο και το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπήρχαν «σχέδια» για στοχοποίηση εγκαταστάσεων σε πολωνικό έδαφος.

Η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν κατά λάθος στον πολωνικό εναέριο χώρο, αφού τα συστήματα πλοήγησής τους υπέστησαν παρεμβολές.

Πηγή: BBC