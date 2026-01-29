Κολομβία: Αεροσκάφος συνετρίβη με 15 νεκρούς - Ανάμεσά τους τρεις πολιτικοί

Ένα αεροσκάφος της κρατικής αεροπορικής εταιρείας Satena συνετρίβη στην περιοχή Νόρτε ντε Σανταντέρ, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, αφήνοντας πίσω του 15 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Sky News, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τρεις πολιτικοί, ανάμεσά τους και ο 36χρονος βουλευτής Κιντέρο.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο της συντριβής επιβεβαίωσαν ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε. Το υπουργείο Μεταφορών της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από δύο άτομα, ενώ οι επιβάτες ήταν δεκατρείς.

Το αεροσκάφος, τύπου Beechcraft 1900, είχε απογειωθεί στις 11:42 τοπική ώρα από την πόλη Κουκούτα με προορισμό την ορεινή Οκάνα, σε μια σύντομη πτήση περίπου 40 λεπτών. Η τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωση, χωρίς να υπάρξει ένδειξη προβλήματος.

Η Satena ανέφερε ότι ο φάρος έκτακτης ανάγκης δεν ενεργοποιήθηκε, ενώ τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται.

Ο Κιντέρο, γνωστός για τη δράση του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ταραγμένη παραμεθόρια περιοχή, είχε εκλεγεί το 2022 για να εκπροσωπήσει τα εκατομμύρια των θυμάτων της δεκαετούς ένοπλης σύγκρουσης στη χώρα.

Το κόμμα του, το Κόμμα U, τον αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «ηγέτη αφοσιωμένο στην περιοχή του, με σταθερή κλίση στην προσφορά».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τι οδήγησε στη μοιραία πτώση.