Κολομβία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από την βομβιστική επίθεση σε αυτοκινητόδρομο - Βίντεο από τα συντρίμμια

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κολομβία, μετά από βομβιστική επίθεση σε αυτοκινητόδρομο με απολογισμό τουλάχιστον 19 νεκρούς και 38 σοβαρά τραυματισμένους, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, με τις Αρχές να την συνδέουν με αντάρτες αντάρτικων ομάδων.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το σημείο που έλαβε χώρα το περιστατικό, κατέγραψαν κατεστραμμένα οχήματα και συντρίμμια διάσπαρτα στον δρόμο στη νότια περιοχή Κάουκα.

7 killed and 17 seriously injured in FARC dissident cylinder bomb attack on a public bus.



Huge crater visible on Pan-American Highway, El Túnel, Cajibío, Cauca.



Innocent civilians slaughtered. Highway blocked.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο απέδωσε την επίθεση σε αντάρτες που συνδέονται με ομάδες διαφωνούντων των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των FARC και της κυβέρνησης το 2016 είχαν ως αποτέλεσμα μια συμφωνία που οδήγησε στη μαζική αποστρατικοποίηση χιλιάδων μαχητών, ωστόσο ορισμένοι αποσχίστηκαν και αρνήθηκαν να αφοπλιστούν.

«Εκείνοι που πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση... είναι τρομοκράτες, φασίστες και έμποροι ναρκωτικών», δήλωσε ο Πέτρο στο X. «Θέλω τους καλύτερους στρατιώτες μας να τους αντιμετωπίσουν», πρόσθεσε.

Δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο X με αναποδογυρισμένα οχήματα και κρατήρες διάσπαρτους κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου στην Κάουκα, ο τοπικός κυβερνήτης Οκτάβιο Γκουζμάν περιέγραψε τη βομβιστική επίθεση ως «αδιάκριτη».

«Η Κάουκα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτή τη βαρβαρότητα μόνη της», έγραψε ο Γκουζμάν.

Μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα πίσω.

Μια σειρά από μικρότερες επιθέσεις έχουν επίσης αναφερθεί στην Κάουκα από την Παρασκευή, πρόσθεσε ο κυβερνήτης, συμπεριλαμβανομένης μιας που είχε στόχο μια στρατιωτική βάση στην πόλη Κάλι, η οποία τραυμάτισε δύο άτομα.