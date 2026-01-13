Κωνσταντινούπολη: Εισαγγελέας πυροβόλησε τη δικαστή πρώην σύζυγό του μέσα σε δικαστήριο - Τον αφόπλισε κρατούμενος

Εισαγγελέας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη δικαστή πρώην σύζυγό του μέσα σε δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη την Τρίτη (13/1), πριν τον ακινητοποιήσει ένας κρατούμενος που είχε ανατεθεί στο προσωπικό εξυπηρέτησης του κτιρίου, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία.

Όπως αναφέρει το hurriyetdailynews.com, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο Περιφερειακό Εφετείο της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή Kartal. Ο εισαγγελέας Muhammet Çağatay Kılıçaslan φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον της δικαστή Aslı Kahraman του 23ου ποινικού τμήματος του δικαστηρίου, ενώ οι δύο βρίσκονταν σε γραφείο.

Σύμφωνα με αναφορές, ένας δεύτερος πυροβολισμός αποτράπηκε από τον Yakup Karadağ, κατάδικο από τις ανοιχτές φυλακές Maltepe που εργαζόταν στο δικαστήριο ως σερβιτόρος.

Ο φυλακισμένος παρενέβη μετά τον πρώτο πυροβολισμό, ακινητοποιώντας τον εισαγγελέα πριν προλάβει να πυροβολήσει ξανά. Η δικαστής μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ αναφορές δείχνουν ότι χτυπήθηκε στο πόδι.

Ο εισαγγελέας συνελήφθη στο σημείο του συμβάντος, ενώ ομάδες έρευνας του τόπου του εγκλήματος παρέμειναν στο δικαστήριο το απόγευμα για να εξετάσουν το γραφείο όπου έλαβε χώρα η πυροβολισμοί.

Αν και το κίνητρο δεν έχει επίσημα διαπιστωθεί, ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός NTV ανέφερε ότι ο εισαγγελέας και η δικαστής είχαν προηγουμένως σχέση. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη καταδίκη από την πλατφόρμα «We Will Stop Femicides» (Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες). «Μια γυναίκα δικαστής πυροβολήθηκε με όπλο από τον πρώην σύζυγό της, έναν εισαγγελέα, μπροστά στα μάτια όλων στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, τον ίδιο χώρο όπου οι δράστες θα έπρεπε να τιμωρούνται», ανέφερε σε δήλωση της στο X, τονίζοντας: «Οι γυναίκες μπορούν να πυροβολούνται με πυροβόλα όπλα ακόμη και μέσα στα δικαστήρια».

Η Τουρκία δεν συγκεντρώνει επίσημα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, αφήνοντας το έργο αυτό στις γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα για δολοφονίες και άλλους ύποπτους θανάτους από δημοσιεύματα του Τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η πλατφόρμα «We Will Stop Femicides», το 2025, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες και 297 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες.