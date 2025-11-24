Κόντρα ήταν και... πάει; - Ο Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα: «Εξαιρετικά ισχυρή η σχέση μας»

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.
Διαβάστε ακόμα: Τηλεφωνική συνδιάλεξη Σι με Τραμπ: Τι είπαν για τις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ
«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».
Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.
