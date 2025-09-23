Κοπεγχάγη: Αναφορές πως τα drones εκτοξεύτηκαν από πλοία - Επιβεβαιώνονται οι Ρώσοι ναύτες

Νέες πληροφορίες για την παρουσία των drones πάνω από την πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη, και πιο συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο της πόλης το βράδυ της Δευτέρας, έφεραν στη δημοσιότητα τα ΜΜΕ της χώρας.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Δανίας, μετά το συμβάν με τα drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έχουν «γεννηθεί» αρκετές εικασίες, με την πιο βασική να σχετίζεται με την παρουσία τριών πλοίων κοντά στο λιμάν της πόλης.

Ειδικότερα, οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πιθανότατα, εκτοξεύτηκαν από τα συγκεκριμένα πλοία στην Κοπεγχάγη, την ώρα που η παρουσία τους επιβεβαιώνεται και από εφαρμογές όπως το Marine Traffick.

BREAKING:



Danish state TV channel TV2 reports that 3 vessels are suspected of having launched the large drone that shut down Kastrup Airport in Copenhagen for hours last night, forcing 150 flights to be cancelled or diverted:



• The sanctioned Russian cargo ship Astrol 1 sailed… pic.twitter.com/e6WVSfKvUV — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Κοπεγχάγη: Ποια είναι τα τρία πλοία

Το πρώτο πλοίο είναι το ρωσικό φορτηγό πλοίο Astrol 1 , το οποίο διέσχισε τον ποταμό Έρεσουντ το απόγευμα της Δευτέρας, μετά από αργή πλεύση και ακανόνιστους ελιγμούς στον Κάτεγκατ κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας.

Το δεύτερο πλοίο είναι το δεξαμενόπλοιο Pushpa, το οποίο φέρει σημαία Μπενίν, αλλά υπόκειται σε κυρώσεις για μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Βρισκόταν νοτιοανατολικά της Ζηλανδίας, περίπου 80 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, όταν ξεκίνησε το περιστατικό με το drone στις 8:30 μ.μ. Το βράδυ, το Pushpa «συναντήθηκε» μ' ένα γερμανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο του επέτρεψε να συνεχίσει τον πλου αφού το συνόδευσε για τέσσερις ώρες.

Το τρίτο πλοίο είναι το νορβηγικό φορτηγό πλοίο Oslo Carrier 3, το οποίο βρισκόταν περίπου επτά χιλιόμετρα βόρεια του αεροδρομίου στις 8:30 μ.μ. και πέρασε ενώ drones καταδιώχθηκαν στην ξηρά. Το Oslo Carrier 3 δεν έχει άμεση σύνδεση με τη Ρωσία, αλλά ενεπλάκη σε μια υπόθεση τον Δεκέμβριο του 2024, όπου αποκαλύφθηκε ότι τουλάχιστον εκείνη την ώρα υπήρχαν ρωσόφωνα μέλη πληρώματος στο πλοίο.

Επιπλέον, το Oslo Carrier 3 παρακολουθείται τις τελευταίες εβδομάδες από προφίλ στο Διαδίκτυο που ισχυρίζονται ότι έχει Ρώσους ναυτικούς στο πλοίο και ως εκ τούτου αξίζει να το παρακολουθούμε. Ιδιοκτήτης του πλοίου είναι η νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία Bulkship Management AS, η οποία διατηρεί γραφείο στο Καλίνινγκραντ.

Με πληροφορίες από TV2