Κορυφαίος Ρώσος στρατηγός κάλεσε σύμβουλο του Μπάιντεν για την Ουκρανία

Σε μία ασυνήθιστη, τα τελευταία χρόνια, ενέργεια, Ρώσος στρατηγός επικοινώνησε τηλεφωνικά με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης Μπάιντεν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Sky News, επικαλούμενο πληροφορίες των New York Times, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ τέθηκε η κλιμάκωση στην Ουκρανία, ειδικά μετά τη χρήση των υπερηχητικών πυραύλων από πλευράς Μόσχας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αμυντικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, ο Ρώσος στρατηγός Βάλερι Γερασίμοφ τηλεφώνησε στον κορυφαίο στρατιωτικό σύμβουλο του Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα και μίλησαν για το πώς να διαχειριστούν τις ανησυχίες για κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών.

Τι είπε ο Ρώσος στρατηγός στις ΗΠΑ

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Πούτιν, το άρθρο επισημαίνει ότι ο Γερασίμοφ είπε στον στρατηγό Τσαρλ Μπράουν, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ότι η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik είχε σχεδιαστεί πολύ πριν η Ουάσινγκτον συμφωνήσει να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά ATACMS για να χτυπήσει βαθύτερα στη Ρωσία.

Ο λοχαγός Jereal Dorsey, εκπρόσωπος του στρατηγού Μπράουν, ανέφερε σε δήλωσή του, αφού ρωτήθηκε σχετικά με την κλήση, ότι «κατόπιν αιτήματος του στρατηγού Γερασίμοφ, ο στρατηγός Μπράουν συμφώνησε να μην ανακοινώσει προληπτικά την κλήση».

Πρόσθεσε ότι οι δύο άνδρες «συζήτησαν μια σειρά από παγκόσμια και περιφερειακά θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Το think tank Institute for the Study of War, εν τω μεταξύ, επεσήμανε ότι η περιγραφή του τηλεφωνήματος δείχνει ότι οι ισχυρισμοί του Ρώσου στρατηγού έρχονται σε αντίθεση με την αφήγηση που προωθεί ο Ρώσος πρόεδρος.

«Η δήλωση του Γερασίμοφ στον Μπράουν, αν είναι ακριβής, υπονόμευσε άμεσα αυτή τη συνεχιζόμενη επιχείρηση πληροφόρησης, παραδεχόμενος ότι η εκτόξευση του Ορέσνικ δεν συνδεόταν με ουκρανικά χτυπήματα στη Ρωσία με όπλα που παρείχε η Δύση, όπως ισχυρίστηκε ρητά ο Πούτιν σε μια έκτακτη ομιλία αμέσως μετά το χτύπημα» ανέφεραν οι αναλυτές.