Κόστα Ρίκα: Ο Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ χαρίζει «σωφρονισμό» - Νέα φυλακή για σκληρούς εγκληματίες

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, γνωστός για την αυστηρή του πολιτική κατά των συμμοριών, έβαλε χθες τον θεμέλιο λίθο μιας νέας μεγάλης φυλακής στην Κόστα Ρίκα.

Το νέο σωφρονιστικό σύμπλεγμα είναι βασισμένο στο δικό του κατάστημα κράτησης CECOT («Κέντρο Εγκλεισμού της Τρομοκρατίας»), το οποίο έχει κατηγορηθεί από οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων για σοβαρές παραβιάσεις και κακομεταχείριση κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής στη Σαν Χοσέ, ο Μπουκέλε κάλεσε τις αρχές της Κόστα Ρίκα να υιοθετήσουν αυστηρά μέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόζει ο ίδιος στη χώρα του, κατά το ΑΜΠΕ.

Κόστα Ρίκα: «Ξημερώνει» αστυνομοκρατία

«Το πρόβλημα θα συνεχίσει να μεγεθύνεται αν δεν σταματηθεί, σαν καρκίνος (…) Η ώρα που πρέπει να επιτεθείτε στην εγκληματικότητα είναι τώρα», υποστήριξε ο κ. Μπουκέλε, που επισκέφθηκε την Κόστα Ρίκα μερικές εβδομάδες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, στις οποίες φαβορί θεωρείται η υποψήφια του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος.

Στη φυλακή υπό ανέγερση σκοπός είναι να οδηγούνται οι πλέον επικίνδυνοι κακοποιοί, καθώς η χώρα βιώνει έξαρση της βίας των συμμοριών και της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η κοσταρικανή κυβέρνηση εκτιμά ότι το κόστος θα ανέλθει σε 35 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια και λογαριάζει πως η χωρητικότητά της θα φθάνει τους 5.000 κρατούμενους.

Για την αντιπολίτευση, η τελετή θεμελίωσης της υπό ανέγερσης φυλακής δεν ήταν παρά προεκλογικό σόου με κρατική χρηματοδότηση.

Η Λάουρα Φερνάντες είναι η υποψήφια του δεξιού κόμματος του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες στις εκλογές της 1ης Φεβρουαρίου. Οι δημοσκοπήσεις τη θέλουν να προηγείται.

Η υποψήφια Φερνάντες επιδιώκει να κερδίσει από τον πρώτο γύρο και να εξασφαλίσει συντριπτική πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, ώστε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία, όπως ακριβώς ο Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο κ. Τσάβες δεν έχει δικαίωμα δυνάμει του Συντάγματος να διεκδικήσει δεύτερη συναπτή θητεία στην προεδρία.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ θεωρείται ήρωας από ορισμένους στη Λατινική Αμερική, χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε στις συμμορίες, καθώς αποκατέστησε την ασφάλεια στη χώρα, που αιμορραγούσε για χρόνια εξαιτίας της εγκληματικότητας.

Ωστόσο, ο Μπουκέλε χρησιμοποίησε την πολιτική μηδενικής ανοχής για να παγιώσει μία απόλυτη εξουσία. Από τον Μάρτιο του 2022, επέβαλε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, που επιτρέπει συλλήψεις δίχως εντάλματα, για τις οποίες μάλιστα οι αστυνομικοί του αμείβονται «με το κεφάλι».

Πάνω από 90.000 άνθρωποι συνελήφθησαν έκτοτε, από τους οποίους όμως 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι αφού διαπιστώθηκε η αθωότητά τους, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.