Το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του: Αινιγματική απάντηση Τραμπ για στρατιωτική επιχείρηση

Το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του, μετά από πέντε ώρες αποκλεισμού, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, κάτι που ανάγκασε αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν, να αναδρομολογήσουν ή να καθυστερήσουν κάποιες πτήσεις.

Η Τεχεράνη έκλεισε τον εναέριο χώρο για σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, περί τις 00:15 (ώρα Ελλάδας).

Η ειδοποίηση αφαιρέθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, που κατέγραψε πέντε πτήσεις ιρανικών αερομεταφορέων (Mahan Air, Yazd Air, AVA Airlines) ανάμεσα στις πρώτες που έγιναν κατόπιν, κατά το ΑΜΠΕ.

Ιράν: Πλανάται στον αέρα η «αόριστη» απειλή του Τραμπ

Tο προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου ανακοινώθηκε καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μη δώσει σαφή απάντηση για το ενδεχόμενο να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων.

Οι ΗΠΑ απέσυραν μέρος του προσωπικού από κάποιες βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, ανέφερε αξιωματούχος χθες, αφού η Τεχεράνη προειδοποίησε γειτονικά κράτη πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της.

Οι πύραυλοι και τα drones που χρησιμοποιούνται σε μεγεθυνόμενο αριθμό εμπόλεμων ζωνών εγείρουν μεγάλο κίνδυνο για κάθε πολιτικό αεροσκάφος.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, η IndiGo, ανακοίνωσε πως κάποιες πτήσεις επηρεάστηκαν. Η Air India ανέφερε πως τα δικά της αεροσκάφη παρακάμπτουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις ως και ακυρώσεις.

Αεροσκάφος της ρωσικής Aeroflot που κατευθυνόταν στην Τεχεράνη επέστρεψε στη Μόσχα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσία FlightRadar24.

Ιράν: Παύση και στις εκτελέσεις...για ένα 48ωρο

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο Ιράν, εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.