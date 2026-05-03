Κούβα: Κλιμακώνει τις απειλές για εισβολή ο Τραμπ - «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ»

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διατάξει στρατιωτική επίθεση στην Κούβα έχουν φθάσει σε επίπεδο «επικίνδυνο» και «άνευ προηγουμένου», κατήγγειλε χθες Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε προχθές Παρασκευή, μιλώντας στη Φλόριντα, την απειλή του να «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας, προσθέτοντας πως κάποιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα μπορούσε να κάνει μια στάση στην Καραϊβική, «επιστρέφοντας από το Ιράν».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώνει τις απειλές του για στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας σε επίπεδο επικίνδυνο και άνευ προηγουμένου», επισήμανε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα να «το καταγράψει» και να αποφασίσει, «μαζί με τον λαό των ΗΠΑ», αν θα επιτρέψει «να διαπραχτεί τέτοια (…) εγκληματική ενέργεια».

Για τον αρχηγό του νησιωτικού κράτους, τυχόν αμερικανική στρατιωτική επίθεση σκοπό θα είχε κυρίως να υπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινότητας κουβανών εξόριστων που ζει στη Φλόριντα, «μικρής αλλά πλούσιας ομάδας, με επιρροή, καθοδηγούμενη από τους πόθους να πάρει εκδίκηση και να κυριαρχήσει».

«Κανένας επιτιθέμενος, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν θα εξασφαλίσει την παράδοση της Κούβας», προειδοποίησε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Τραμπ στη Φλόριντα—όπου ζει η μεγαλύτερη κοινότητα κουβανών εξόριστων στον κόσμο—καταγράφτηκαν μερικές ώρες αφού υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έκανε ακόμη πιο σκληρές τις αμερικανικές κυρώσεις στην Αβάνα και σε οντότητες που συνεργάζονται με το κουβανικό κράτος.