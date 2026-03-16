Κούβα: Νέο γενικό μπλακ άουτ στο νησί - Χωρίς ρεύμα 10 εκατομμύρια άνθρωποι

Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε για μία ακόμα φορά στην Κούβα, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα 10 εκατομμύρια άνθρωποι.

Μπλακ άουτ στην Κούβα | x.com/POPTime
Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στην Κούβα κατέρρευσε για μία ακόμα φορά, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, βυθίζοντας στο σκοτάδι το νησί.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο νησί, επιφέροντας βαρύ πλήγμα στο ήδη καταπονημένο σύσημα παραγωγής της χώρας.

