Κουέντιν Ταραντίνο: Fake news ότι σκοτώθηκε από πυραύλους στο Ισραήλ

Ψευδείς αποδεικνύονται οι ειδήσεις που κατέκλυσαν τις τελευταίες ώρες το X, που έκαναν λόγο ότι ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο σκοτώθηκε σε ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ.

Στην πλατφόρμα του X μάλιστα κυκλοφόρησαν εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν τον Ταραντίνο σε καταφύγιο στο Ισραήλ. Όλες οι εικόνες, όπως και οι ειδήσεις αποδείχτηκαν ψευδείς, καθώς πηγές από το στενό περιβάλλον του επιβεβαίωσαν ότι και ο ίδιος και η οικογένειά του είναι ασφαλείς.

«Οι φήμες ότι ο Quentin Tarantino σκοτώθηκε σε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ είναι απλώς ανοησίες», μεταδίδει το TMZ, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια του σκηνοθέτη είναι καλά στην υγεία της.

Rumors Quentin Tarantino was killed in a missile attack in Israel are all just BS -- and TMZ has learned the film director's family is just fine!



Read more: https://t.co/Jb7LbEgCst pic.twitter.com/06vzBWoFX5 — TMZ (@TMZ) March 3, 2026

Το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με άλλους κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το Ιράν ανταπέδωσε, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους σε ισραηλινές και αμερικανικές βάσεις σε όλο τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ταραντίνο και η οικογένειά του περνούν τον μισό χρόνο τους στο Ισραήλ και τον άλλο μισό στην πατρίδα του, το Λος Άντζελες καθώς η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ, που είναι ηθοποιός, μουσικός και μοντέλο και έχει 2 παιδιά με τον σκηνοθέτη, κατάγεται από το Ισραήλ.