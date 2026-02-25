Κραν Μοντανά: Αποζημίωση 55.000 ευρώ στα θύματα ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση

Περίπου δύο μήνες μετά από το τραγικό συμβάν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά, η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα (25/2) ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 55.000 ευρώ) σε βαριά τραυματισμένους επιζώντες και σε οικογένειες θυμάτων.

Η λεγόμενη «συνεισφορά αλληλεγγύης» έχει ως στόχο την άμεση οικονομική στήριξη των θυμάτων και αποτελεί μια χειρονομία συμπόνιας, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ελβετίας.

Κατ' αρχήν, η αποζημίωση θα πρέπει να ισχύει για κάθε άτομο που έχασε τη ζωή του, καθώς και για κάθε άτομο που νοσηλεύτηκε, ανέφερε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σε δήλωσή του.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μοιράζεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους την επιθυμία για αλήθεια και δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ελβετός Πρόεδρος Guy Parmelin σε συνέντευξη Τύπου. «Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη, γιατί και πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Επιπλέοιν, σύμφωνα με το Reuters, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα συγκαλέσει επίσης μια στρογγυλή τράπεζα για να βοηθήσει τα θύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις αρχές να καταλήξουν σε εξωδικαστικούς διακανονισμούς, αποφεύγοντας ενδεχομένως μακροχρόνιες νομικές διαμάχες. Στόχος του είναι να συνεισφέρει έως και 20 εκατομμύρια φράγκα σε τέτοιους διακανονισμούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε ότι ελπίζει το κοινοβούλιο να επιταχύνει τη νομοθεσία που έχει συντάξει για να βοηθήσει τα θύματα. Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να διαθέσει 8,5 εκατομμύρια φράγκα για να βοηθήσει τα πληγείσα καντόνια να καλύψουν τα έκτακτα έξοδα.