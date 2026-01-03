Σε κλίμα οδύνης εξακολουθούν να πραγματοποιούνται οι έρευνες των ελβετικών Αρχών μετά τη φονική φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, οδηγώντας στον θάνατο δεκάδες ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι μια νεαρή Ελληνίδα είναι μεταξύ των αγνοουμένων. Η 15χρονη Αλίκη ήταν ανάμεσα στα νεαρά παιδιά που διασκέδαζαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ταυτοποιηθεί.

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε στην ανάρτησή του.

Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της, προκειμένου να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ συνεχίζουν να αγνοούνται και τα δύο άλλα κορίτσια που βρίσκονταν στην παρέα της 15χρονης που έχει ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

Διπλωματικές πηγές: Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από το Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα

Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Το υπουργείο εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας και την πολιτική προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων συνεχίζεται - Πάνω από 40 οι νεκροί

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον σαράντα θανάτους και άλλους εκατό τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού όπου βρίσκεται.

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (...) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -- στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

Τι μαρτυρά ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Ένας εκ των ιδιοκτητών του μπαρ έκανε στο μεταξύ τις πρώτες δηλώσεις του στην ιστοσελίδα 20 Minuten.

Ο ίδιος δήλωσε εμφανώς συγκλονισμένος από τα γεγονότα. «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε, είμαστε όλοι σε άσχημα κατάσταση».

Ο ιδιοκτήτης τόνισε ακόμη ότι συνεργάζονται με τις αρχές. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Εμπλέκονται και οι δικηγόροι μας».