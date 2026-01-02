Κραν Μοντανά: Η έξοδος κινδύνου τούς «καταδίκασε» σε θάνατο - Ερωτηματικά για την πυρασφάλεια

Την επομένη της ανείπωτης τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, όλη η Ελβετία περνά σταδιακά από το αρχικό σοκ στο εθνικό πένθος. Σύμφωνα με πρώτες επίσημες πληροφορίες, οι νεκροί ξεπερνούν τους 40 και οι τραυματίες τους 100, εκ των οποίων 80 σοβαρά εγκαυματίες.

Πολλοί έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία γειτονικών καντονιών, δεδομένου ότι το μικρό νοσοκομείο στην περιοχή του Κραν Μοντανά, μιας πόλης 10.000 κατοίκων που συντηρείται από τον χειμερινό τουρισμό, είναι από χθες υπερπλήρες. Πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν μάλιστα με ελικόπτερα σε άλλες περιοχές.

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ντόπιοι και τουρίστες, πελάτες του μαγαζιού και απλοί περαστικοί, αφήνουν λουλούδια και κεριά μπροστά από το μπαρ, εις μνήμη των νεκρών.

Κραν Μοντανά: «Τοπίο Αποκάλυψης»

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελεία, η πυρκαγιά ξέσπασε στο δημοφιλές σε νέους και τουρίστες μπαρ Constellation, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026, ενώ ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια.

Όσο περνούν οι ώρες, κάνουν τον γύρο ελβετικών και γερμανικών μέσων ολοένα περισσότερες μαρτυρίες θαμώνων και περαστικών από το θέρετρο.

Ο 19χρονος δάσκαλος σκι Τιμ Στέφενς ήταν έξω ακριβώς από το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά. Μιλώντας στo ελβετικό μέσο 20 Minutes αναφέρει: «Οι άνθρωποι έσπευσαν στις σκάλες για να βγουν έξω. Ήταν άσχημα. Όλοι καμένοι. Τα ρούχα τους κατεστραμμένα από φωτιά. Δεν ήταν καθόλου ωραία. Οι κραυγές... καθόλου ωραία, καθόλου ωραία!».

Ένας αλλος νέος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στην εφημερίδα Tagesanzeiger ότι ο χώρος γύρω από το μπαρ έμοιαζε με «εμπόλεμη ζώνη» και περιγράφει έναν «πυκνό, μαύρο καπνό να βγαίνει από το μπαρ, ανθρώπους να έχουν πάρει φωτιά, νεκρούς στο πάτωμα. Τοπίο Αποκάλυψης».

Ντόπιοι και τουρίστες αναφέρουν ότι στο Κραν Μοντανά ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, όλοι είναι έξω, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, το ίδιο και τα μαγαζιά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό ξέσπασε η φωτιά.

Κραν Μοντανά - Η έξοδος διαφυγής τούς «καταδίκασε»

Όπως σημειώνει η εφημερίδα Bild, μετά τις πρώτες εικόνες-σοκ που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και σε ΜΜΕ, τίθενται πια πολλά ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Πελάτης του μπαρ ανέφερε ότι στο υπόγειο υπήρχε μόνο μια πόρτα διαφυγής και στην έξοδο επικρατούσε το αδιαχώρητο. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι και στο παρελθόν, πριν δύο χρόνια συγκεκριμένα, είχε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σε μια κατάσταση αμόκ στο εν λόγω υπόγειο.

Σύμφωνα με την Bild, στην Ελβετία οι αυστηροί κανόνες πυρασφάλειας ορίζονται από συγκεκριμένες οδηγίες που θεσπίζουν τα καντόνια. Για χώρους συνάθροισης αυτού του μεγέθους, δηλαδή για χώρους διασκέδασης άνω των 100 ατόμων, ισχύουν εξαιρετικά αυστηροί κανόνες.

Πρέπει πχ. να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, ανεξάρτητες πόρτες διαφυγής που να οδηγούν απευθείας σε εξωτερικό χώρο ή σε σκάλες. Μόνο μια έξοδος διαφυγής, όπως στο συγκεκριμένο μπαρ, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε «παγίδα θανάτου» σε περίπτωση έκρηξης ή αποπνικτικού καπνού.

