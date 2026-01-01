Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την τραγωδία στην Ελβετία: Η περιγραφή Ελληνίδας για τα βεγγαλικά

Η πυρκαγιά στο θέρετρο Κραν Μοντανά είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η Ελβετία δήλωσε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, Γκι Παρμελέν, την ώρα που μαρτυρίες συγκλονίζουν.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε λίγο μετά τις 18:30 ώρα Ελλάδας η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40, ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία), ενώ δίπλα του ο πρόεδρος Παρμελέν, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η Ελβετία.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες, δηλώνει

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation που ξέσπασε η πυρκαγιά στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 2:30 ώρα Ελλάδας), είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, έκανε λόγο για 47 νεκρούς, με 16 Ιταλούς υπηκόους να αγνοούνται.

🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την τραγωδία στην Ελβετία

«Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».

Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

🇨🇭 Au moins 40 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées dans l’explosion survenue dans un bar à la station de ski de Crans-Montana, en suisse.



Aucune information sur le bilan définitif ni sur l’origine de l’explosion n’a été communiquée pour le moment.

Le bilan… pic.twitter.com/D1276kSqgD — LMS Radio, La Musique Star 🇨🇵 🎗 (@LAMUSIQUESTAR) January 1, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

«Γνωρίζω κάποια που ενδεχομένως βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων και δεν μπορώ να τη βρω. Ανησυχώ πολύ», δήλωσε η κάτοικος της πόλης Καρίνε Σπρενγκ. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν τη γυναίκα για να δω εάν είναι ζωντανή».

Το σκηνικό που καταγράφηκε το πρωί, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων, ορισμένοι κλαίγοντας και άλλοι κρατώντας λουλούδια, ήρθε σε αντίθεση με τις σκηνές πανικού και σύγχυσης που αντίκρισαν οι διασώστες μόλις σήμανε ο συναγερμός.

Η περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία

Η Κέλλυ Διολατζή, Ελληνίδα που επισκεπτόταν το Κραν Μοντανά, ανέφερε στο Star σχετικά με την κατάσταση στο θέρετρο και την τραγωδία:

«Κάθε χρόνο υπάρχει ένα event το οποίο οργανώνεται από τον δήμο, το οποίο είναι ένα πάρτι μεγάλο, με ένα dj set κιόλας με ανθρώπους που παίζουν μουσική.

Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να το πω, extreme υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα πολλών εθνικοτήτων. Κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 χρονών θα έλεγα.

Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν μία και οκτώ και μετά από τις μία και δέκα ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και να γεμίζουν τα μπαρ.

Κάποιος την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται, πέταξε μπροστά στην εξέδρα, στην οποία γινόταν η εκδήλωση, ένα βεγγαλικό.

Το συγκεκριμένο μαγαζί, στο οποίο έγινε η έκρηξη πιθανώς να είχε και 200 άτομα. Ήταν, να το πω έτσι, ένα μπαρ τοπικό, το οποίο ήατν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μία νούμερο ένα επιλογή μετά από το κεντρικό event, να πάνε εκεί πέρα τα παιδιά.

Αφότου είδαμε αυτήν την κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη, να πώ την αλήθεια, δεν είναι ότι φοβήθηκα, αλλά σκέφτηκα μέσα μου "εντάξει τώρα αυτοί παραείναι μεθυσμένοι". Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά, τα πάντα».

Η Κομισιόν «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας»

Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.