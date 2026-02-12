Κραν Μοντανά: Οργισμένοι συγγενείς περίμεναν τους ιδιοκτήτες του μπαρ έξω από την Εισαγγελία

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες του κλαμπ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που πήρε φωτιά και στοίχισε τη ζωή 41 ατόμων, δέχτηκαν λεκτικές επιθέσεις από συγγενείς θυμάτων, την ώρα που οι δύο θα πήγαιναν στην Εισαγγελία.
Και οι δύο αποκαλούνταν επανειλημμένα «δολοφόνοι». Άλλα σχόλια περιλάμβαναν: «Σκοτώσατε τον γιο μου», «Σκοτώσατε τον αδερφό μου», «Πού είναι ο γιος μου;», «Είστε τέρατα», «Πώς καταφέρατε να φάτε ή να κοιμηθείτε;».
«Αν πρέπει να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε. Δεν υπάρχει μαφία, είμαστε εργάτες», απάντησε ο Ζακ Μορέτι, όπως αναφέρει το swissinfo.ch.
Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο ιδιοκτήτες ανακρίθηκαν εκ νέου για την πυρκαγιά στο μπαρ Κρανς-Μοντάνα, περισσότερο από ένα μήνα μετά την τραγωδία στην Ελβετία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σήμερα είναι η τέταρτη μέρα που καταθέτουν.
- Όσα αλλάζουν από 1η Ιουλίου στα «φθηνά δέματα» από Temu και Shein: Πώς θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής
- Κώστας Μακέδος: Ο «Φούσκας» της ελληνικής βιντεοκασέτας και ο λόγος που εξαφανίστηκε για 20 χρόνια
- H Εύη Δρούτσα σχολιάζει ξανά τη Marseux: «Ήταν καλή αυτή με το "Χάνομαι", τη βοήθησε το παντελόνι»
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως Παρασκευή - Σε ποιες περιοχές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.