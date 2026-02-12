Κραν Μοντανά: Οργισμένοι συγγενείς περίμεναν τους ιδιοκτήτες του μπαρ έξω από την Εισαγγελία

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες του κλαμπ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που πήρε φωτιά και στοίχισε τη ζωή 41 ατόμων, δέχτηκαν λεκτικές επιθέσεις από συγγενείς θυμάτων, την ώρα που οι δύο θα πήγαιναν στην Εισαγγελία.

Και οι δύο αποκαλούνταν επανειλημμένα «δολοφόνοι». Άλλα σχόλια περιλάμβαναν: «Σκοτώσατε τον γιο μου», «Σκοτώσατε τον αδερφό μου», «Πού είναι ο γιος μου;», «Είστε τέρατα», «Πώς καταφέρατε να φάτε ή να κοιμηθείτε;».

🇨🇭🔥 Des familles de victimes de l’incendie de Crans-Montana, complètement dévastées, ont confronté les Moretti devant le Ministère public à Sion (VS). (Blick) pic.twitter.com/IE4RJ0GTR9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) February 12, 2026

«Αν πρέπει να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε. Δεν υπάρχει μαφία, είμαστε εργάτες», απάντησε ο Ζακ Μορέτι, όπως αναφέρει το swissinfo.ch.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο ιδιοκτήτες ανακρίθηκαν εκ νέου για την πυρκαγιά στο μπαρ Κρανς-Μοντάνα, περισσότερο από ένα μήνα μετά την τραγωδία στην Ελβετία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σήμερα είναι η τέταρτη μέρα που καταθέτουν.