Κραν Μοντανά: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά με τους 41 νεκρούς

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πολύνεκρη φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά, όπου την Πρωτοχρονιά 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το ANSA, βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα (23/2) καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία σερβιτόρα, καθισμένη στους ώμους συναδέλφου της, κρατά μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα κεριά, στο πλαίσιο εορταστικού δρώμενου.

Όπως προκύπτει από τις εικόνες, οι σπίθες φέρεται να ήρθαν σε επαφή με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής, προκαλώντας ανάφλεξη που δεν έγινε άμεσα αντιληπτή στα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Η έρευνα των Αρχών εξετάζει σοβαρές παραλείψεις τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του καταστήματος όσο και ελέγχων πυρασφάλειας. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν οι σπινθήρες άγγιξαν αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στον υπόγειο χώρο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί ταχύτατα.

Η τραγωδία εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με τη νεαρή εργαζόμενη να παγιδεύεται στο εσωτερικό και να χάνει τη ζωή της, ενώ –σύμφωνα με μαρτυρίες– επιχειρούσε να δημιουργήσει εορταστική ατμόσφαιρα κατόπιν οδηγιών της ιδιοκτήτριας.

Ερωτήματα για τους ελέγχους πυρασφάλειας

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής κοινότητας, το κατάστημα δεν είχε υποβληθεί σε έλεγχο πυρασφάλειας από το 2019, παρότι οι σχετικές επιθεωρήσεις προβλέπεται να διενεργούνται σε ετήσια βάση.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής της περιοχής, Νταβίντ Βοκά, είχε συμμετάσχει σε έλεγχο το 2018, όταν είχαν επιδοθεί παρατηρήσεις και λίστα ελλείψεων στον τότε διαχειριστή του καταστήματος.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την απόδοση ευθυνών, καθώς η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.