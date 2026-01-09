Κραν Μοντανά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ όπου σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι

O διευθυντής και συνιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation στο θέρετρο Κρανς-Μοντάνα της Ελβετία, όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φονική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, συνελήφθη από τις Αρχές.

Όπως αναφέρει το Sky News ο Μορέτι συνελήφθη μετά από εντολή των ελβετικών εισαγγελικών αρχών, στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures, η σύλληψη έγινε λόγω «πιθανού κινδύνου φυγής» του ιδιοκτήτη, ο οποίος κρατείται πλέον από τις αρχές εν αναμονή περαιτέρω ανακριτικών διαδικασιών.

Οι εισαγγελείς εξετάζουν τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να υπήρχαν παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας του καταστήματος.

Παράλληλα, αρκετές οικογένειες θυμάτων έχουν ήδη καταθέσει επίσημες νομικές προσφυγές, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών για τον θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων.

Η τραγωδία στο Le Constellation έχει συγκλονίσει την Ελβετία και τη διεθνή κοινότητα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τόσο τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς όσο και την κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας του χώρου.