Κρατικό αιματοκύλισμα στο Ιράν: 27 διαδηλωτές νεκροί από τον Δεκέμβριο

Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι, σκοτώθηκαν από τότε που άρχισε το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (6/1) η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.
«Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες», γράφει η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, αναφέρει το ΑΜΠΕ.
